Ukrajnai háború

Ukrán parancsnok: az ukrán csapatok áttörték az oroszok első védelmi vonalát Zaporizzsjánál

Az ukrán csapatok áttörték az orosz erők első védelmi vonalát Zaporizzsjánál - jelentette ki Olekszandr Tarnavszkij, a délkeleti szektorban harcoló ukrán csapatok parancsnoka vasárnap a The Observer című brit lapnak adott interjújában.



"Véleményem szerint az oroszok azt hitték, hogy az ukránok nem fogják áttörni ezt a védelmi vonalat. Az elmúlt több mint egy évben mindent megtettek azért, hogy ez a terület jól védett legyen" - jegyezte meg a parancsnok. Kifejtette, hogy az orosz erők idejük és erőforrásaik 60 százalékát az első védelmi vonal kiépítésére fordították, és csak 20 százalékát a második és harmadik vonalra. Az ukrán csapatok az áttörés mindkét oldalán haladnak előre, és beépültek a visszaszerzett területekre.



Az ukrán fegyveres erők java része jelenleg az első és a második orosz védelmi vonal között van. "Az offenzíva középpontjában most az ellenséges egységek megsemmisítése áll, amelyek fedezik az orosz csapatok visszavonását a második védelmi vonal mögé" - mondta.



Tarnavszkij hangsúlyozta, hogy az ellentámadást az oroszok által épített hatalmas aknamező akadályozta. Mögötte az orosz csapatok "egyszerűen csak álltak és várták az ukrán hadsereget". "Amint ott (az első védelmi vonalon) bármilyen ukrán haditechnika megjelent, az oroszok azonnal tüzet nyitottak rá. Ezért az aknamentesítést csak gyalogság végezte és csak éjszaka" - magyarázta. Szavai szerint most, hogy az aknamezőt az első védelmi vonalnál felszámolták, az oroszok kénytelenek manőverezni és átcsoportosítani erőiket. "Az ellenség nem csak Ukrajnából, hanem Oroszországból is gyűjt tartalékokat" - emelte ki Tarnavszkij, hozzátéve, biztosra veszi, hogy előbb-utóbb az oroszoknak nem lesz elég erejük. Kifejtette, hogy a második vonal nem olyan jól kiépített, így az ukránok ott használhatják a haditechnikájukat, noha azon a területen még mindig vannak elaknásított részek.



Az ukrán főügyészség közben arról tájékoztatott a Telegramon, hogy az orosz erők tüzérséggel lőtték az északkeleti országrészben lévő Szumi megyében Szeredina-Buda városát, miközben az ukrán rendfenntartók az orosz hadsereg korábbi ágyúzásának körülményeit dokumentálták. Egy rendőr életét vesztette, kettőt sérülésekkel kórházba szállítottak. A támadásban egy civil is megsebesült.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, vasárnapi összesítése szerint az orosz hadsereg Ukrajnában elszenvedett embervesztesége mintegy hatszázzal 264 660-ra nőtt. Az ukrán erők szombaton megsemmisítettek egyebek mellett öt orosz harckocsit, 22 tüzérségi és egy légvédelmi fegyvert, valamint 11 drónt.