Itt a felvétel az ohiói rendőrről, aki agyonlőtt egy terhes nőt - videó

A Blendon Township-i rendőrkapitányság közzétette a rendőrök testkamerával készült felvételeit, amelyeken a 21 éves terhes nő, Ta'Kiya Young halálos lövése látható egy élelmiszerbolt parkolójában augusztus 24-én.



A rendőrség a videofelvételeket Ta'Kiya Young családjának felhívására adta ki, hogy vonják felelősségre az incidensben részt vevő rendőröket.



A videofelvételek rögzítették, amint az egyik rendőr Young mellett áll, miközben Young a lezárt járművében ül, a vezetőoldali ablak kissé nyitva. A rövid veszekedés során látható, amint ugyanaz a rendőr közli Younggal, hogy ki kell szállnia a járműből, mivel lopással vádolják.



Az igazoltatás során Young többször is ellenvetésnek ad hangot, és megjegyzi, hogy nem lopott el semmit az üzletből, aminek hatására a rendőr megismétli a kérését. Egy ponton Young gyorsan megkérdezi, hogy a rendőr vagy a motorháztető előtt álló társa szándékozik-e lőfegyvert elsütni a nő irányába.



Pillanatokon belül látható, ahogy Young elfordítja a kormányt, és előrébb tolja az autót, ami azonnal arra készteti a másodrendőrt, hogy elsüsse a fegyverét. Legalább három lövés hallatszik, amelyek közül néhányat az első szélvédőn keresztül látni.



A videó később rögzíti, ahogy a rendőrök a jármű mellett futnak, ahogy az lassan halad, amíg a bevásárlóközpont téglafalának nem ütközik.



Bár az utóéletről készült felvételeket nem hozták nyilvánosságra, a rendőrség által kiadott közlemény megjegyzi, hogy a rendőrök elsősegélyt nyújtottak, miután betörték a vezetőoldali ablakot, hogy bejussanak. A jelentések szerint összesen kilenc perc telt el, mire a mentősök a helyszínre érkeztek; a jelentések szerint azonban egy orvos, aki a parkolóban tartózkodott, segített Young kezelésében.



"Ta'Kiya halála nemcsak elkerülhető volt, hanem a hatalommal és a tekintéllyel való durva visszaélés is" - áll Young családjának közleményében. "Mintha Ta'Kiya elvesztése miatti fájdalom nem lenne elég, azzal a tudattal is meg kell küzdenünk, hogy a meg nem született lányát is megfosztották az életétől ebben a gyűlöletes cselekedetben."



A lövöldözésben részt vevő mindkét rendőrt kezdetben adminisztratív szabadságra küldték a halálos incidenst követően; azonban a fegyvert el nem sütő rendőr azóta visszatérhetett a szolgálatba.



A második rendőrtisztet jelenleg járművel elkövetett támadás kísérletének áldozataként tartják számon, mivel a karját az autóra tette, amikor az elkezdett elhajtani a helyszínről.



Az ohiói Bűnügyi Hivatal nyomozása folyamatban van.

