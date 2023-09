Erőszak

Ez a TikTok influencer életfogytiglani börtönbüntetést kapott gyilkosságért

Egy korábbi TikTok divatinfluencer és édesanyja életfogytiglani börtönbüntetést kapott két férfi meggyilkolásáért, akiket egy állítólagos zsarolási kísérlet miatt öltek meg. A brit nők és több férfi bűntársuk nagy sebességű autós üldözésbe kezdtek az áldozatok után, amely tűzesettel végződött.



A 24 éves Mahek Bukharit pénteken életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, minimum 31 év és nyolc hónapot, míg édesanyját, Ansreen Bukharit minimum 26 év és kilenc hónap letöltendő börtönbüntetést kapott. A kettős gyilkosságban részt vevő két férfit hasonló időtartamra ítélték rács mögé, míg három másik férfit emberölésért 14 év börtönbüntetésre ítéltek.



Az egész életfogytiglani büntetés ritka az Egyesült Királyságban, a legtöbb gyilkos 15 és 20 év közötti büntetést tölt a rácsok mögött.



Mielőtt tavaly februárban megölte a 21 éves Saqib Hussaint és Mohammed Hashim Ijazuddint, Mahek Bukhari kisebb híresség volt a TikTok-on, és 120 000 követőt gyűjtött össze azzal, hogy divatról szóló videókat posztolt, amelyekben néha az édesanyja is szerepelt.



"A TikTok és az Instagram áll az ügy középpontjában" - mondta Timothy Spencer bíró a Leicesteri koronabíróságon a pénteki tárgyaláson. "Ez az oka annak, hogy te, Mahek, otthagytad az egyetemet. Ha nem így tettél volna, most fiatal diplomás lennél, akinek az egész élet előtted áll. Most viszont a börtönbe kényszeríted magad a legszebb éveidre".



Ansreen Bukhari "fejét elcsavarta" a lánya világának "vélt csillogása" - mondta Spencer a bíróságnak, és kifejtette, hogy a lánya életstílusának utánzása iránti vágya arra késztette a 46 éves nőt, hogy házasságon kívüli viszonyt folytasson Hussainnal.



A bíróság meghallgatta, hogy Hussain megpróbált véget vetni a kapcsolatnak, és azzal fenyegetőzött, hogy szexuális tartalmú fotókat és videókat küld Ansreenről a férjének, ha az nem hajlandó visszafizetni neki 3000 fontot (3778 dollár), amelyet a 21 éves lány szerint randevúkra költött vele.



Mahek tavaly februárban beleegyezett, hogy találkozzon Hussainnal egy leicesteri parkolóban, mondván, hogy átadja neki a pénzt, amit a férfi az anyjától követelt. Ijazuddin elvitte Hussaint a találkozóra, csakhogy kiderült, hogy Bukharék csapdát készítettek elő. Az anya, a lány és férfi bűntársaik két külön autóval üldözték a két áldozatot. Az üldözés során a bíróság meghallgatta Ijazuddin telefonhívását a rendőrségnek, amelyben ezt mondta: "Megpróbálnak letaszítani minket az útról. Kérem, könyörgöm, meg fogok halni".



A telefonbeszélgetés sikolyokkal és egy csattanás hangjával ért véget. Husszein és Ijazuddin járműve, egy Skoda egy fának ütközött és lángba borult. A helyszínről érkező jelentések szerint az autó "gyakorlatilag kettészakadt".