Háború

Több cirkálórakétát is kilőtt Észak-Korea

Észak-Korea több cirkálórakétát lőtt ki a Sárga-tengerbe szombaton a kora reggeli órákban - közölte a dél-koreai hadsereg. A tesztre nem sokkal azután került sor, hogy Phenjan nukleáris csapásmérő gyakorlatot és nagyszabású amerikai-dél-koreai hadgyakorlatot tartott.



A Yonhap hírügynökség által idézett nyilatkozatában a dél-koreai vezérkarmközölte, hogy a rakétákat helyi idő szerint hajnali 4 óra körül lőtték ki, de további részleteket nem mondtak a rakéták típusáról, számáról vagy pontos röppályájukról, folyamatban lévő elemzésekre hivatkozva. A Yonhap felvetette, hogy Észak-Korea Hwasal rakétákat lőhetett ki, amelyek Phenjan állítása szerint nukleáris robbanófejjel is felfegyverezhetők.



A dél-koreai hadsereg hozzátette, hogy "megerősítik a megfigyelést és az éberséget", és "teljes készültségi állapotot tartanak fenn az Egyesült Államokkal szoros együttműködésben".



Az incidensre azt követően került sor, hogy Dél-Korea és az Egyesült Államok augusztus 31-én befejezte az Ulchi Freedom Shield 23 gyakorlatot, amelynek során legalább egy amerikai B-1B nukleáris fegyverzettel rendelkező stratégiai bombázó repült a Koreai-félsziget felett. Amerikai tisztviselők szerint a hadgyakorlatok célja az "egyesített védelmi pozíció" megerősítése és "a biztonság és stabilitás előmozdítása Északkelet-Ázsiában".



A kilövés Észak-Korea egy olyan hadgyakorlatát is követte, amelyben a hadserege nukleáris támadást szimulált déli szomszédja ellen, válaszul a "kalandos és agresszív hadgyakorlatnak" nevezett erőfitotgatásra. Phenjan akkor azt is mondta, hogy a gyakorlatot azért hajtották végre, hogy "egyértelmű üzenetet küldjenek az ellenségnek", és emlékeztessék őket Észak-Korea "határozott büntetőakaratára és érdemi megtorló képességeire".



Észak-Korea többször is elítélte a gyakori közös amerikai-dél-koreai gyakorlatokat, amelyeket inváziós próbáknak és annak bizonyítékának nevezett, hogy Washington és Szöul ellenséges politikát folytat. Phenjan azt is fenntartja, hogy nukleáris arzenálját kizárólag önvédelemre szánja.