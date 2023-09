Szökött veszélyes bűnöző ellen indítottak hajszát Pennsylvania állam hatóságai

Több száz rendőr kutyákkal és helikopterekkel keresett az Egyesült Államok Pennsylvania államában pénteken egy csütörtökön megszökött bűnözőt.



A gyilkosság miatt elítélt Danelo Cavalcantét a hatóságok "rendkívül veszélyesnek" nevezték, és arra kérték a lakosságot, hogy legyen körültekintő, de információval segítsen a kézre kerítésében.



A helyi idő szerint péntek délután tartott sajtótájékoztatón bejelentették, hogy a nyomravezetőnek 10 ezer dollárt (mintegy 3,5 millió forintot) ajánlanak fel.



A Chester megyei kerületi ügyész, Deb Ryan az eseményen kiemelte: a férfi annak ellenére tudott kiszabadulni, hogy a börtön legszigorúbban őrzött részlegében tartották arra az időre, amíg átszállítják az állami börtönbe, ahol le kell töltenie a büntetését.



A 34 éves, brazil állampolgárságú Cavalcantét azért ítélték el, mert 2021-ben meggyilkolta a barátnőjét, aki szakított vele.



A férfi illegálisan, hamis papírokkal jutott az Egyesült Államokba Puerto Rico érintésével hazájából, ahol szintén emberölés miatt körözik.



A hatóságok közölték: azt feltételezik, hogy a férfi West Chester város környékén bujkál, és minden eszközt bevetnek, hogy még Pennsylvania államban kézre kerítsék.

"There is no evidence at this time to suggest that anyone has helped facilitate his escape or is assisting him at this time." Night 2 of the search for convicted killer Danelo Cavalcante. He escaped from the Chester County Prison yesterday morning. @NBCPhiladelphia at 11pm pic.twitter.com/2H6nl57I6F