Illegális bevándorlás

Szörnyethalt egy migráns Temesváron, miközben kötélen próbált megszökni az embercsempészektől

Egy ötödik emeleti lakásból az ablakon kimászva próbált elmenekülni Temesváron két Srí Lanka-i bevándorló az őket napok óta fogva tartó embercsempészek elől, de ez csak egyiküknek sikerült, a másik lezuhant és meghalt - jelentette a román média szerdán a Temes megyei ügyészség közleményét ismertetve.



A két Srí Lanka-i állampolgár néhány hete hivatalos munkavállalói engedéllyel érkezett Romániába egy brassói céghez, az őket megkörnyékező embercsempészek azonban azt ígérték: segítenek nekik, hogy egy teherautóban elbújva átjussanak a román-magyar határon. Pénteken értek Temesvárra, ahol egy városszéli épület ötödik emeletén szállásolták el őket, de az embercsempészek ott már több pénzt kértek tőlük, mint amiben megállapodtak, majd amikor ezt megtagadták, túszul ejtették őket.



A vádhatóság közleménye szerint az embercsempészek ötezer eurót követeltek a migránsoktól, szájukat betömték, megkötözték és ütlegelték őket, és minderről videófelvételt is készítettek, amelyet elküldtek Srí Lanka-i hozzátartozóiknak, pénzt követelve tőlük. Hétfőn, amikor magukra hagyták őket, a két bevándorló kötelet sodort a lakásban talált textilekből, és az ablakon kimászva próbált elmenekülni. Az egyikük épségben le is jutott a földszintre, de a másik súlya alatt az improvizált kötél elszakadt, ő lezuhant és szörnyethalt.



A nyomozók kedden megtalálták és őrizetbe vették a két embercsempészt: két pakisztáni állampolgárt, akik maguk is illegálisan érkeztek Romániába. A Temes megyei ügyészség embercsempészés és az áldozat halálát okozó személyi szabadságtól való megfosztás miatt kérte a törvényszéktől előzetes letartóztatásukat. Az ügyben a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) hivatalból indított eljárást az embercsempészhálózat többi tagjának azonosítása és megbüntetése érdekében.