Bevándorlás

Belgium egyedülálló menedékkérő férfiaknak nem, csak menekült családoknak biztosít téli szállást

Belgium a télen nem biztosít szállást egyedülálló, menekült státuszt kért férfiaknak, a befogadóközpontokban kialakított szálláshelyeket gyermekes családoknak tartják fenn - számolt be a La Libre Belgique című francia nyelvű belga napilap szerdán.



A napilap szerint Nicole de Moor belga menekültügyi és migrációs államtitkár szerdán közölte: a belga menekültügyi ellátórendszer túlterhelt, a menekültek számára kialakított, még rendelkezésre álló lakhelyeket a tél beálltától a családok, a nők és a gyermekek számára kell biztosítani.



Kiemelte: az elkövetkező hónapokban várhatóan továbbra is nagy nyomás nehezedik a belga menekültügyi rendszerre. Az állami menekültügyi ügynökség (Fedasil) adataira hivatkozva pedig emlékeztetett: az elmúlt két évben 11,5 millió menedékkérő érkezett Belgiumba, közülük legkevesebb 33 500 jelenleg is befogadóközpontokban van elszállásolva.



Tavaly Belgiumban közel 37 ezer nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújtottak be nem uniós állampolgárok, és a menedékkérőkön kívül Belgium mintegy 62 ezer ukrajnai menekültnek nyújt segítséget - tájékoztatott de Moor.



"A belga kormány el akarja kerülni, hogy a menekült gyerekek ezen a télen az utcára kerüljenek" - fogalmazott az államtitkár, majd hozzátette: menedékkérelmük elbírálásának ideje alatt az egyedülálló férfiaknak maguknak kell gondoskodniuk a szállásukról.



A napilap emlékeztetett, hogy a belga kormányt régóta érik bírálatok menekültügyi politikája miatt. Egy brüsszeli bíróság júniusban elmarasztalta a kormányt és a belga menekültügyi ügynökséget a migrációs válság kezelése miatt.



A belga állammal szemben már több mint 1100 elmarasztaló ítéletet hoztak a belga bíróságok, mivel a kormány nem biztosította a menedékkérők befogadását úgy, ahogy azt a törvény előírja. Az ezekben az ügyekben hozott határozatok ezer eurós bírságot állapítottak meg minden egyes olyan menedékkérő után, aki nem kapta meg az őt megillető ellátást.