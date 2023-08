Ukrajnai háború

Ukrán katonai hírszerzés: megsemmisítettek négy orosz repülőgépet az oroszországi Pszkov elleni dróntámadás során

Négy orosz Il-76-os katonai szállítórepülőgép semmisült meg az Oroszország északnyugati részén fekvő Pszkov ellen szerdára virradó éjjel végrehajtott dróntámadás - közölte az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főigazgatósága.



"Négy repülőgép helyreállíthatatlanul megsemmisült. További kettő feltehetően megrongálódott, az információ még pontosítás alatt áll" - fejtette ki Andrij Juszov, a katonai hírszerzés szóvivője az Ukrajinszka Pravda hírportálnak adott nyilatkozatában.



Mikola Olescsuk altábornagy, az ukrán légierő parancsnoka arról számolt be a Telegramon, hogy az ukrán erők 43 légi harceszközt semmisítettek meg az oroszok által szerdára virradóan Ukrajnára kilőtt 44-ből: 28 robotrepülőgépet és 15 csapásmérő drónt. Kifejtette, hogy a rakéták és drónok útvonala mentén Ukrajna számos régiójában működött a légvédelem. A légitámadás visszaverésében légvédelmi rakétacsapatok, vadászrepülőgépek, és egyéb megsemmisítési eszközök vettek részt.



A légierő közlése szerint egyebek mellett a déli odesszai régióban nyolc robotrepülőgépet lőttek ki a tenger felett, és több mint húsz ellenséges célpontot - rakétákat és drónokat - az ukrán főváros, Kijev légterében.



Az ukrán vezérkar a Facebookon közzétett jelentésében ukrán sikerekről számolt be, közölve, hogy az ukrán csapatok már "megvetették lábukat" a zaporizzsjai régióban lévő Novodanyilivka és Novoprokopivka, valamint Mala Tokmacska és Verbove irányában is. A Donyeck megyei Bahmut felé vezető úton az ukrán csapatok folytatják a támadó hadműveleteket a várostól délre eső területen, és megerősítik állásaikat a már elért vonalakon.



Az orosz erők a kijevi katonai vezetés tájékoztatása szerint sikertelen támadóműveleteket hajtottak végre Donyeck megyében Krasznohorivka és Marjinka térségében, ahol jelentős veszteségeket szenvedtek el, a szomszédos Luhanszk megyében pedig Bilohorivkánál és Novojehorivkánál, emellett az ukrán erők továbbra is visszatartják az orosz csapatok támadásait a keleti országrészben lévő stratégiai jelentőségű városok, Kupjanszk, Liman és Bahmut irányában.



A vezérkar legfrissebb, szerdai összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra hozzávetőleg meghaladta a 262 ezret.



Az orosz védelmi minisztérium közben a Telegramon azt közölte, hogy a fekete-tengeri Kígyó-szigeteknél egy orosz Szu-30-as repülőgép megsemmisített egy nagysebességű ukrán kishajót a legénységével.