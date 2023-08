India

'Majomemberekkel' és kartonbábukkal próbálják majd távol tartani a portyázó majmokat a G20 vezetőitől

Bár Indiában alapvetően nagy becsben tartják a majmokat, a lakott területeken dorbézoló állatok sok bosszúságot is okoznak. 2023.08.30

A jövő héten Újdelhiben tartandó G20-csúcstalálkozón "majomemberek" és kartonbábuk bevetésével próbálják majd a szervezők távol tartani a portyázó majmokat a húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdaságot tömörítő országcsoport vezetőitől.



Újdelhi városi tanácsa több mint 30 embert vett fel azzal a céllal, hogy kiképzett "majomemberként" szakszerűen utánozzák a környéken rendszeresen randalírozó hulmán majmok agresszív kiabálását és ezzel elriasszák az állatokat a nagyszabású diplomáciai eseménytől.



"Nem tudjuk a majmokat eltávolítani természetes élőhelyükről, ezért ez a 30-40 férfiból álló, erre a célra kiképzett csapat fogja elijeszteni őket a rendezvény helyszínéről. Egy-egy majomembert fogunk elhelyezni a delegációkat elszállásoló összes hotel közelében, illetve olyan helyeken, ahol a majmok fel szoktak bukkanni" - mondta el a városi tanács egyik vezetője az AFP hírügynökségnek.



Bár Indiában alapvetően nagy becsben tartják a majmokat, a lakott területeken dorbézoló állatok sok bosszúságot is okoznak azzal, hogy rendszeresen kerteket és tetőteraszokat dúlnak fel, sőt olykor ádázul emberekre is rátámadnak, hogy élelmet szerezzenek.



A nagyjából 30 milliós népességű, Újdelhit is magában foglaló Delhi fővárosi területen jelentős tereprendezési munkálatokba fogtak azután, hogy India tavaly átvette a G20-csoport elnökségét.



A rendőrség már előkészítette a főváros központjának csaknem teljes lezárását szeptember 9-re és 10-re. Számos utat lezárnak majd, az üzletek pedig nem nyithatnak ki a környéken a találkozó ideje alatt.



A városvezetésnek komoly fejfájást okozott, hogy izgatott majomhordák esetleg megrohamozhatják az állam- és kormányfőket szállító konvojokat, ezért az erdészeti részleg segítségével tervet dolgoztak ki a kellemetlen incidensek elkerülésére. A terv része az is, hogy a város több pontján elhelyeznek hulmán majmokat ábrázoló, életnagyságú kartonbábukat, amelyeket mozgatni is fognak, hogy még élethűbbek legyenek.



A városvezetés már korábban is különböző trükkökhöz folyamodott, hogy kordában tartsa a csibészkedő majmokat. Egy időben idomított majmokkal járőröztek, de annak a gyakorlatnak egy bírósági döntés vetett véget, miután megállapították, kegyetlen dolog emiatt fogságban tartani az állatokat. A város egyes részein csúzlival és botokkal igyekeznek távol tartani a szemtelenkedő majmokat.



A küzdelmet nehezíti, hogy az állatok kifejezetten gyorsan tanulnak: a hangokat is kiadó, műanyag hulmánbábu korábban mindössze három napig volt hatásos, azután a felbátorodott majmok darabokra tépték.