Baleset

Veszélyes anyagot szállító kamionok karamboloztak Németországban, több robbanás történt - videó

Veszélyes anyagot szállító kamionok karamboloztak Németország egyik legforgalmasabb autópályáján, a kedden történt balesetben ketten meghaltak, robbanásveszély miatt még szerda délelőtt is állt a forgalom mindkét irányban.



Az országot kelet-nyugati irányban átszelő, Berlint és a Ruhr-vidéket összekötő A2-es autópályán egy formaldehidet szállító teherautó és egy dinitrogén-oxiddal - nevetőgázzal - töltött palackokkal megrakott kamion ütközése tűzhöz, majd robbanások sorozatához vezetett.



A detonációktól még az úttest is remegett, "olyan volt, mint egy földrengés" - mondta egy szemtanú a Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) regionális közszolgálati médiaszolgáltatónak.



A baleset az autópálya Szász-Anhalt tartományi szakaszán történt Magdeburg térségében kedden a déli órákban. A formaldehidet szállító teherautó sofőrje nem vette észre, hogy egy pályafelújítás előtt torlódás alakult ki, és belehajtott a dugó végén álló kamionba. Az ütközés egymásnak lökött három másik teherautót is, végül hátulról belehajtott az összezúzódott járművek sorába ötödikként a dinitrogén-oxidos palackokat szállító kamion, amelyen tűz keletkezett. A lángok átterjedtek a formaldehidet szállító teherautóra. Az igen gyúlékony és robbanásveszélyes anyag mind elégett, a hőhatás miatt pedig a gázzal töltött palackok jelentős része felrobbant.



A balesetben két teherautó vezetője életét vesztette, a szerteszét repülő palackok számos járműben kárt okoztak. A roncsok között heverő gázpalackok jelentette robbanásveszély miatt a mentés igen körülményes, a területet 500 méteres sugarú körben lezárták - jelentette az MDR.