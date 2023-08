Ukrajnai háború

Az Egyesült Államok újabb 250 millió dolláros fegyverszállítmánnyal segíti Ukrajnát

A csomag tartalmaz AIM-9M légvédelmi rakétákat, HIMARS mobil rakétatüzérségi járművekhez használható eszközöket, valamint 105 és 155 milliméteres tüzérségi lőszereket, egyéb rakétákat, valamint 3 millió darab, kézifegyverbe való lőszert. 2023.08.30 06:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Egyesült Államok újabb 250 millió dolláros katonai segítséget küld Ukrajnának - jelentette be kedden az amerikai külügyminisztérium.



A tárca közleménye szerint a csomag tartalmaz AIM-9M légvédelmi rakétákat, HIMARS mobil rakétatüzérségi járművekhez használható eszközöket, valamint 105 és 155 milliméteres tüzérségi lőszereket, egyéb rakétákat, valamint 3 millió darab, kézifegyverbe való lőszert. Az amerikai hadsereg készleteiből azonnal lehívható szállítmányban szerepelnek még aknamentesítő eszközök, akadályromboló lőszerek, páncéltörő rakéták, és korábban küldött eszközökhöz pótalkatrészek.



A Fehér Ház keddi sajtótájékoztatóján Karinne Jean-Pierre szóvivő úgy fogalmazott, hogy az újabb csomaggal támogatni kívánják az ukrán haderő jelenleg is zajló ellentámadását, valamint erősíteni Ukrajna légvédelmét az ismétlődő orosz rakétatámadások ellen.



A védelmi minisztérium beszerzésekért felelős vezető tisztségviselője hétfőn egy konferencián arról beszélt, hogy az Egyesült Államok katonai vezetése és kormánya minden ukrajnai támogatási csomag bejelentése előtt kockázatelemzést végez az amerikai katonai készenlétre vonatkozóan. William A. LaPlante szerint a katonai készletek csökkenésével járó minden tervet áttekint a hadsereg vezérkari főnöke és a védelmi miniszter, akik csak akkor engedélyezik azt, ha annak nincs negatív kihatása az amerikai katonai készenlétre, illetve nem jelent túlzott kockázatot.



A Pentagon szóvivője múlt csütörtökön azt közölte, hogy ukrán pilóták F-16-os vadászgépek kezelésére való kiképzését októberben az Egyesült Államokban is megkezdik, a tervek szerint a Nemzeti Gárda arizonai Morris légitámaszpontján. Pat Ryder hozzátette, hogy a kiképzés kiegészíti az Európában dán és holland vezetéssel már zajló programot, és célja az ukrán védelmi erők hosszú távú védelmi képességeinek erősítése.