Vészfékek távolsági aktiválása miatt állt le 25 vonat Lengyelországban

Négy lengyelországi vajdaságban huszonöt személyvonat állt le kedden, mert a vészfékeket kézi adóvevővel, ok nélkül működésbe hozták - közölték az illetékes hatóságok.



A leállások nem veszélyeztették az utasokat, az érintett szerelvények átlagosan hét percet késtek - közölte a PAP hírügynökséggel Karol Jakubowski, a lengyel állami vasutak infrastruktúráját felügyelő PKP PLK vállalat szóvivő.



Az incidenseket a közép-lengyelországi Lódzi és Mazóviai vajdaságból, a délnyugat-lengyelországi Opolei vajdaságból, valamint az észak-lengyelországi Pomerániai vajdaságból jelentették kedden.



Több hasonló eset az utóbbi napokban más lengyel vajdaságokban is történt.



Rendőrségi közlemény szerint vasárnap az északkelet-lengyelországi Bialystokban őrizetbe vettek két férfit, akik a gyanú szerint a náluk talált, rövid hullámhosszon működő kézi adóvevő segítségével beindították a vészfékrendszert egyes vonatokban. Későbbi hatósági közlés szerint a gyanúsítottak egyike egy helyi rendőr volt.



Stanislaw Zaryn biztonsági ügyekért felelős kormánymegbízott kedden a Radio Wnet lengyel rádiócsatornának elmondta: egyelőre nem rendelkezik olyan információkkal, amelyek alapján egyértelműen megállapítható, mi volt a vonatleállításokat okozók indítéka. Megemlítette mindazonáltal, hogy "Oroszország érdekelt a lengyel állam destabilizálásában". "Ez azonban túl kevés ahhoz, hogy a vasúti incidensek sorozatát közvetlenül az orosz tevékenységgel hozzuk összefüggésbe" - tette hozzá.



A nyomozás folytatódik, az első gyanúsítottak őrizetbe vétele után ügyészségi eljárás is indult - közölte Zaryn.

