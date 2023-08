Földet értek Izraelben a Szaúd-Arábiában kényszerleszállást végrehajtó repülőgép utasai

Szerencsésen földet értek Izraelben annak a repülőgépnek az utasai, amelynek technikai okokból Szaúd-Arábiában kellett kényszerleszállást végrehajtania - jelentette a helyi média kedden.



Az Air Seychelles légitársaság HM22-es számú, Airbus 320-as gyártmányú, a Seychelle-szigetekről Izraelbe tartó járata elektromos meghibásodás miatt kényszerleszállást hajtott végre hétfőn az Izraellel diplomáciai kapcsolatban nem álló Szaúd-Arábiában a Kan közszolgálati rádió értesülése szerint.



Az éjszakát az utasok egy, a reptérhez közeli szállodában töltötték, majd egy értük küldött mentőjárattal kedden szerencsésen landoltak a tel-avivi Ben Gurion repülőtéren. Benjamin Netanjahu miniszterelnök köszönetét fejezte ki a "jószomszédi kapcsolatokért" Szaúd-Arábiának.



Az izraeli járat Szaúd-Arábia harmadik legnagyobb és legforgalmasabb, Dzsidda közelében található nemzetközi repülőterén hajtott végre kényszerleszállást. A Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet értesülése szerint a földet érést követő három órát az utasok a gépen töltötték, de később elhagyták azt, és egy szállodába mentek.



"Kiváló bánásmódban részesültünk, fényűző szobákat és pihenőt kaptunk az átélt trauma után. Nagyon kedvesek voltak, nagyon kellemesen meglepődtünk" - nyilatkozta egyikük a ynetnek. A terminálban kifejezetten a számukra megnyitott úton közlekedtek, ahonnan a szállodához vitték őket, majd másnap a helyi személyzet segítségével közvetlenül a repülőgéphez.



Izrael nem ápol hivatalos kapcsolatokat Szaúd-Arábiával, de a két ország az elmúlt években közelebb került egymáshoz, és lapértesülések szerint közeledni kezdtek az Egyesült Államok közvetítésével a diplomáciai kapcsolatok rendezéséhez.

