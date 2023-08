USA

Biden 'túl vén' ahhoz, hogy hatékony elnök legyen - közvélemény-kutatás

Joe Biden amerikai elnök előrehaladott kora az amerikaiak túlnyomó többsége szerint akadálya annak, hogy biztosítsa második ciklusát a Fehér Házban.



Az Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research e hónapban végzett felmérése szerint az amerikaiak mintegy 77%-a úgy véli, hogy a novemberben 81. életévét betöltő Biden túl idős ahhoz, hogy teljes mértékben alkalmas elnök lehessen, amennyiben jövőre újraválasztják. A felmérés szerint ezt a véleményt a republikánus válaszadók 89%-a, valamint a demokraták 69%-a vallja.



"Úgy tűnik, hogy Biden egyszerűen csak nagyon veszélyeztetett a korral járó problémák miatt" - mondta Eric Dezenhall, Ronald Reagan Fehér Házának egykori munkatársa az Associated Press-en keresztül hétfőn közzétett kommentárjában. "Még azok is, akik kedvelik őt, úgy látják, hogy törékeny és nem teljesen "van ott"."



Dezenhall hozzátette: "Bármilyen negatívumai is vannak Trumpnak, nem hiszem, hogy a legtöbb ember úgy látja, hogy ezek az életkorával összefüggő problémák".



Az amerikaiak mintegy fele azonban a tanulmány szerint Trump életkorát (77 év) negatív tényezőnek tartja saját esélyeit illetően az amerikai elnökség visszaszerzésére. Az eredmények nagyjából tükrözik az amerikai választók azon vágyát, hogy fiatalabb törvényhozói generációt keressenek Washingtonban - mintegy kétharmaduk az elnöki és a kongresszusi tisztségviselők korhatárát csökkentené.



Hasonlóképpen, a felmérésben részt vevők 67%-a támogatja a Legfelsőbb Bíróság bíráira vonatkozó kötelező nyugdíjkorhatár bevezetését.



"Összességében túl öregek" - mondta az AP-nek Noah Burden, egy 28 éves kommunikációs szakember, hozzátéve, hogy a veterán politikusok a választófolyosó mindkét oldalán "olyan értékrendet és az országról és a világról alkotott képet képviselnek, amely már elavult".



A közvélemény-kutatás emellett részletezte, hogy az olyan szavakat, mint a "lassú" és a "zavarodott", a szavazók mintegy 15 százaléka gyakran használta Biden jellemzésekor. Ugyanennyien (15%) jellemezték Trumpot "korruptnak" és "csalónak" az augusztus 10-14. között 1165 felnőtt körében végzett felmérés szerint.



Trump jelenleg jelentős közvélemény-kutatási előnnyel vezet a GOP jelöltségéért folytatott versenyben, hogy a 2024. november 5-én esedékes amerikai elnökválasztáson kihívója legyen a várhatóan demokrata jelölt Joe Bidennek.