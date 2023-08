Háború

Kijev 71 éves katonát küldött a NATO-kiképzésre

71 éves az egyik ukrán újonc, akit Kijev Németországba küldött nyugati fegyverek használatára való kiképzésre - jelentette a Financial Times. A szóban forgó idős férfi önként jelentkezett az ukrán hadseregbe - jelentette a brit lap hétfőn.



Az északkelet-németországi Klietz közelében lévő katonai támaszponton dolgozó NATO-kiképzők az FT-nek elmondták, hogy bár lenyűgözte őket az ukrán kiképzendő katonák "óriási motivációja", a fegyverhasználat elsajátítására érkezők életkora és képessége "széles skálán mozog".



Az ukrán parancsnokok a frontvonalon gyakran inkább a legjobb katonáikat tartják maguknál a lövészárkokban, ahelyett, hogy külföldre küldenék őket kiképzésre - panaszolták az oktatók.



Nick Reynolds, a brit Royal United Services Institute (RUSI) védelmi és biztonsági szervezet szárazföldi hadviseléssel foglalkozó kutatója az FT-nek elmondta, hogy a Nyugat által nyújtott katonai kiképzés sokszor nem felelt meg Kijev elvárásainak.



Ukrajna azt akarja, hogy csapatai harckocsikkal, páncélozott járművekkel, tüzérséggel és drónokkal gyakoroljanak, olyan körülmények között, amelyek megfelelnek a tényleges harctéren uralkodó körülményeknek, de az érintett katonák számára kockázatosak is lehetnek - mutatott rá Reynolds. Az európai nemzetek azonban kevéssé tolerálják a kiképzési baleseteket, és ez a megközelítés "nem fér össze Kijev kiképzendő személyekkel szemben támasztott követelményeivel" - magyarázta.



Az egyik német kiképző arról számolt be, hogy volt némi feszültség az idősebb ukrán parancsnokokkal, akik katonai képzésüket a szovjet időkben kapták, és "azt hiszik, hogy ők jobban tudják".



De az "első számú kihívás" az európai program számára, amelynek célja, hogy megtanítsa az ukrán csapatokat a nyugati felszerelés használatára, a tolmácsok hiánya - mondta az FT-nek Martin Bonn holland dandártábornok, a többnemzeti uniós kiképző misszió helyettes vezetője.



"A nagy kihívást a katonai vagy műszaki kontextusban használt szavak fordítása jelenti... olyan szavak, amelyeket a mindennapi életben senki sem használ" - mondta Bonn.



A jelentések szerint a nyelvi problémák akadályozták az ukrán pilóták kiképzését az amerikai tervezésű F-16-os vadászrepülőgépek vezetésére, amely program jelenleg Dániában zajlik.



Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője a múlt héten arra figyelmeztetett, hogy Washington nem ad zöld utat az F-16-osok európai országok általi Kijevbe szállításának, amíg az ukrán pilóták nem tanulnak meg megfelelően angolul beszélni.