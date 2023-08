Háború

A szankciók feloldására kéri az EU-t a híres orosz milliárdos

Arkagyij Volozs orosz milliárdos és a Yandex - Oroszország legnagyobb internetes cégének - társalapítója hivatalosan kérte, hogy az EU oldja fel az ellene hozott szankciókat - jelentette vasárnap a Financial Times különböző forrásokra hivatkozva.



A szankciók feloldásának közvetlen kérése volt a jelek szerint az egyetlen lehetőség, amely Volozs számára maradt - mondta az FT-nek egy, az üzletemberhez közel álló forrás.



"Őszintén szólva nehéz elképzelni, mi mást tehetne még. És több száz másik szankcióval sújtott orosz üzletember szorosan figyeli, hogy mit tesz Brüsszel" - mondta a forrás, arra utalva, hogy mások is követhetik a példáját, ha az Oroszország elleni nyilvános feljelentés segít Volozsnak megúszni a szankciókat. A lap hozzátette, hogy az üzletember nem kívánt nyilatkozni az ügyben.



A kérés azután érkezett, hogy Volozs nyilvánosan elítélte az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktust, amelyet Moszkva 2022 februárjában indított el. A hónap elején "barbár inváziónak" nevezte az orosz katonai műveletet, és aggodalmát fejezte ki az ukrán emberek sorsa miatt, akik közül sokan "személyes barátai és rokonai".



"Ki kell vennem a részem a felelősségből az ország tetteiért" - mondta Volozs. "Voltak okok arra, hogy csendben maradjak a hosszú folyamat során. Bár a mai nyilatkozatom időzítésével kapcsolatban mindenképpen lesznek kérdések, a lényegével kapcsolatban nem lehetnek kérdések. Én a háború ellen vagyok".



Mindezek mellett Volozs megváltoztatta az életrajzát a személyes honlapján, nyilvánvalóan arra törekedve, hogy lemondjon a nemzetiségéről is. Az üzletember most már "kazahsztáni születésű izraeli technológiai vállalkozónak, informatikusnak, befektetőnek és filantrópnak" nevezi magát. 2015 óta él Izraelben, és az ukrán konfliktus kirobbanása óta nem járt Oroszországban.



Volozs tavaly lemondott a Yandex vezérigazgatói posztjáról, miután neve felkerült az EU szankciós feketelistájára. A korlátozások különböző problémákat okoztak számára, többek között házfoglalók foglalták el amszterdami ingatlanát, miközben ő nem tudja eladni vagy fenntartani az épületet.