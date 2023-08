Elképesztő: egy járókelő kapta el az ötödikről kizuhant hároméves kislányt

Kizuhant egy épület ötödik emeletéről egy hároméves kislány Olaszországban, Torino külvárosában. A gyermek hihetetlen módon túlélte a balesetet, miután az egyik járókelő elkapta - írja a Telex.



A négyéves kislány átmászott az erkély korlátján a párkányra, észrevette ezt egy fiú a szemközti házból, aki kiabálni kezdett, a járókelőktől kérve segítséget.



Meghallotta a kiabálást és látta is a gyereket a környéken lakó 37 éves Mattia Aguzzi, aki pont bevásárolni indult barátnőjével. "A kislány egyre inkább kihajolt, aztán már csak kapaszkodott, a lába a levegőben kalimpált" - mesélte. A férfi kiabált neki, hogy másszon vissza, de a gyerek nem hallotta. Ekkor a kislány zuhanni kezdett, Mattia pedig odaugrott.



"Becsuktam a szemem és csak reménykedtem. Próbáltam tompítani a zuhanás okozta ütést, így mindketten a földre kerültünk."



A gyerek egy pillanatig nem mutatott életjelt, de aztán sírni kezdett.

Cade a 5 anni dal quinto piano, la salva un 37enne che passava per strada: l'ha presa al volo https://t.co/3614O2ZZ2W

"Egy örökkévalóságnak tűnt az a pár másodperc, amíg felsírt, de akkor egy óriási kő esett le szívemről. Az ütés erős volt, alig kaptam levegőt, és le kellett ülnöm a földre" - mondta Aguzzi. A férfit mellkasi zúzódásai miatt és karsérülés gyanújával megröntgenezték. A kislánynak semmi baja nem esett, de a biztonság kedvéért hétfőig megfigyelés alatt tartják a gyermeksebészeti osztályon. A férfi bátorságát méltatta a torinói polgármester, sőt Meloni is gratulált neki Twitteren.

Poteva trasformarsi in tragedia la vicenda di una bimba caduta dal 5° piano di un balcone in un edificio a Torino. Ma grazie alla prontezza di Mattia Aguzzi, che l'ha vista precipitare e afferrata al volo, la sua vita è salva. Tanto onore e gratitudine per questo giovane eroe. pic.twitter.com/B6yzkEYZan