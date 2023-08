Halálbüntetés

Újra kivégeznek egy férfit Alabamában

Alabama állam pénteken kérte a bíróságtól, hogy az elítélt gyilkos Kenneth Eugene Smith kivégzését az újszerű nitrogénhipoxiás módszerrel ütemezzék be.



Steve Marshall főállamügyész kérte, hogy az alabamai legfelsőbb bíróság tűzzön ki időpontot arra a második kísérletre, amelyet Smith kivégzésére tesznek, akit 1988-ban ítéltek el egy prédikátor feleségének megöléséért egy bérgyilkossági terv keretében, amelyet maga a prédikátor irányított.



Egy korábbi kísérlet Smith halálos injekcióval történő kivégzésére tavaly meghiúsult, amikor a technikusok nem tudták behelyezni a halálos kábítószer-koktélt tartalmazó infúziós csövet.



A nitrogénhipoxiát még soha nem alkalmazták kivégzési módszerként, bár Alabama, Oklahoma és Mississippi már legalizálta. A nitrogén már az emberek által belélegzett levegő 78%-át teszi ki, és ennek 100%-ra való növelése - legalábbis elméletileg - egy percen belül eszméletlen állapotba hozná a foglyot, és nem sokkal később meghalna.



"A kudarc aránya, vagyis azok az esetek, amelyekben a fogoly túléli, valószínűleg sokkal alacsonyabb lenne, mint amit a jelenlegi halálbüntetési módszereknél látunk" - mondta Charles Blanke, az Oregoni Egészségügyi és Tudományos Egyetem orvosi karának professzora a Fox Newsnak.



Az állam nem közölt részleteket arról, hogyan tervezi Smith kivégzését, például, hogy gázkamrát vagy speciálisan kialakított gázmaszkot használnak-e. A tervezés és a precedens hiánya riadalmat keltett a fogvatartottak védelmezői körében.



"Alabama nincs abban a helyzetben, hogy egy teljesen kipróbálatlan és nem használt kivégzési módszerrel kísérletezzen" - mondta Angie Setzer ügyvédnő az Equal Justice Initiative-től az Associated Pressnek.



Smith és társa 1988-ban fejenként mindössze 1000 dollárt kapott azért, hogy megrendezzenek egy színlelt betörést Charles és Elizabeth Sennett Colbert megyei rezidenciáján. Elizabeth-et egy kandallószerszámmal agyonverték, és kilencszer megszúrták. Férje, a Krisztus Egyház lelkésze állítólag azt remélte, hogy a nagy értékű életbiztosítást, amelyet az asszonyra kötött, be tudja váltani, mivel jelentős adósságokat halmozott fel.



Sennett egy héttel a gyilkosság után öngyilkos lett, de csak azután, hogy bevallotta fiainak, hogy viszonya volt és ő a felelős az anyjuk haláláért.



Az elrontott halálos injekciók nem ritkák az Egyesült Államokban - Smithé volt a második mindössze két hónapon belül Alabamában, és a harmadik 2018 óta. Az egykor az eljáráshoz használt fő gyógyszereket már nem gyártják belföldön, és kivégzés céljából illegális importálni őket, így az államoknak improvizálniuk kell, esetenként katasztrofális eredménnyel.

Az elrontott halálos injekciók szörnyű látványa a jelek szerint még a halálraítéltek körében is népszerűvé tette a nitrogén-hipoxiát. Alabamában legalább nyolc rab kérvényezte, hogy ilyen módon végezzék ki őket, amióta a módszer 2018-ban legálissá vált.