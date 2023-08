Ukrajnai háború

Az orosz erők Herszon és Harkiv megyét támadták, halálos áldozatok

Az orosz erők a dél-ukrajnai Herszon város központja ellen intéztek támadást vasárnap kora délután, egy helybeli nő életét vesztette, egy férfi pedig súlyosan megsérült - közölte a megyei ügyészi hivatal a Telegramon.



Az ügyészség kifejtette, hogy helyi idő szerint 15 óra körül az orosz erők feltehetően tüzérségi fegyverekkel lőtték Herszont. "Élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett egy nő, aki az utcán tartózkodott. Egy férfi is válságos állapotban került kórházba" - írta az ügyészség, hozzátéve, hogy lakóépületekben és egyéb polgári infrastrukturális létesítményekben keletkeztek károk.



A Heszon megyei kormányzói hivatal a Telegramon arról is tájékoztatott, hogy a megyeszékhely elleni támadást megelőzően az orosz erők tüzet nyitottak a régióban található Virivka falura. Egy 35 éves nő az ágyúzás következtében életét vesztette, egy másik helyi lakost pedig sérülésekkel szállítottak kórházba.



Vasárnap kora délután a keleti országrészben lévő Harkiv megyét is lőtték az orosz csapatok, a rakéta-sorozatvetőkkel végrehajtott támadásban egy 39 éves nő életét vesztette - közölte a régió kormányzói hivatala a Telegramon.