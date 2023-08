Korrupció

A volt ukrán főügyész azt állítja, amerikai politikai megrendelésre távolították el

Amerikai kormányzati ösztönzésre távolították el pozíciójából - állította Ukrajna volt főügyésze egy szombaton este sugárzott interjúban, a Fehér Ház közleményben hazugságnak nevezte a műsorban elhangzottakat.



Viktor Sokin a Fox News hírtelevíziónak adott interjúban azt állította, hogy 2016-ban Petro Porosenko ukrán elnök azért váltotta le, mert annak a Burisma energiaipari vállalatnak az ügyeit vizsgálta, amelyben az akkori alelnök Joe Biden fia, Hunter Biden igazgatótanácsi tag volt.



Az interjúban azt is kijelentette, Joe Biden lépett fel azzal az igénnyel, hogy a főügyészi pozícióból eltávolítsák. Sokin az interjúban annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy Joe Biden megvesztegetési pénzt fogadott el a Burisma felől.



Hozzátette, nincsenek kétségei afelől, hogy a Burisma cég törvénytelenségekben vett részt, amelyek között Sokin megemlítette az illegális földgázkitermelést és -értékesítést.



Az interjúban elhangzottakra a Fehér Ház közleményben reagált vasárnap, eszerint az állítások hazugságok, valójában a Sokin vezette ukrán főügyészség volt a "korrupció melegágya", a visszaélések megfékezését és az ukrajnai reformokat pedig nemcsak az akkori amerikai alelnök, Joe Biden, hanem más amerikai diplomaták, politikusok és nemzetközi partnerek is sürgették.



Porosenko 2016 márciusában, egy évvel kinevezése után mentette fel hivatalából a főügyészt. Joe Biden alelnökként 2015 decemberében Kijevben járt, ahol követelte az ukrán főügyészség megreformálását, a főügyész eltávolítását, és arra biztatta az elnököt, hogy számolja fel országában a korrupció rendszerét, amelynek része a főügyészi hivatal is. Biden akkor kilátásba helyezte, hogy amennyiben nem történnek intézkedések, az Egyesült Államok visszatarthat egymilliárd dollárnyi támogatást Ukrajnától.



Az Obama-adminisztráció tagjaként Joe Biden az Egyesült Államok Ukrajna-politikájáért volt felelős.



2016-ból származó sajtójelentések szerint egy hónappal leváltása előtt a főügyész hivatalosan indítványozta a Burisma alapítója, korábbi ukrán kormánytag Mikola Zlocsevszkij vagyonának lefoglalását a cége körüli törvénytelenségek miatt.



Hunter Biden 2014 és 2019 között volt a Burisma igazgatóságának tagja.