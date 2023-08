Évek óta nem rendelkezett engedéllyel a Romániában felrobbant autógáz-töltőállomás - videók a katasztrófáról

Több mint három éve visszavonta a tűzoltóság annak a romániai autógáz-töltőállomásnak a működési engedélyét, amelynél halálos áldozatokat is követelő, több lakóházat lángra gyújtó és több mint 50 ember sérülését okozó robbanások történtek szombat este.



A katasztrófavédelem vasárnapi közleménye szerint a 2011-ben kiadott engedélyt éppen azért vonták vissza, mert a 4000 literes tárolási kapacitással rendelkező létesítmény berendezéseit tűzveszélyesnek ítélték, nem voltak már megfelelő távolságra a villanyvezetékektől és más ingatlanoktól, és egy ellenőrzés során megállapították, hogy a tűzvédelmi előírásokat megsértve töltöttek át LP-gázt egyik tartálykocsiból a másikba.

Alex Florenta, Románia legfőbb ügyésze szerint az ügyben indult bűnvádi eljárás során az már kiderült, hogy a szombat esti első robbanás is hasonló okok miatt következett be: szabálytalan áttöltési manővert végeztek két tartálykocsi között, amikor a vezeték közelébe került nyílt láng pusztító erejű robbanást okozott, több ember súlyos sérülését idézve elő.



A nagyobb pusztítást és a legtöbb sérülést a nem sokkal később bekövetkezett második robbanás okozta, amikor már a nagy erőkkel helyszínre vonuló tűzoltók azt próbálták megakadályozni, hogy a lángok átterjedjenek a szomszédos házakra. A hatások vasárnapi közlése szerint a robbanások nyomán 58 ember sérült meg, közülük 43 belügyi alkalmazott, többnyire tűzoltó.

