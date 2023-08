Háború

Ukrán drón csapódott be egy lakóházba Oroszországban - kormányzó

Egy ukrán drón csapódott egy lakóházba az ukrán határtól nem messze fekvő oroszországi Kurszk városában - közölték a helyi hatóságok, hozzátéve, hogy az incidensnek nem voltak áldozatai.



Roman Sztarovojt, a kurszki terület kormányzója vasárnap reggel a Telegramon közzétett közleményében az előzetes adatokra hivatkozva közölte, hogy az UAV robbanásából származó lökéshullám betörte a lakóépület és a közeli egyetem mérnöki tanszékének ablakait.



"Tűz nem keletkezett, és egyetlen lakó sem sérült meg" - közölte, hozzátéve, hogy a helyszínen helyi elhárító csapatok dolgoznak. Sztarovojt azt is elmondta, hogy a helyi hatóságok "segíteni fognak a megrongálódott ingatlanok helyreállításában".



A kormányzó több fotót is megosztott a támadás helyszínéről, amelyeken a lakóépület látható a becsapódás nyomaival a legfelső emeleten, a homlokzat elszenesedett részével és összetört ablakokkal.



A kormányzó nyilatkozata azután hangzott el, hogy a védelmi minisztérium közölte: Kijev az éjszaka és ma kora reggel "terrorista dróntámadásokat" kísérelt meg orosz területre indítani. Megjegyezte, hogy az orosz légvédelem két drónt észlelt és semmisített meg a levegőben a Kurszki terület és a közeli Brjanszki terület felett.



Az Ukrajnával határos orosz régiók az elmúlt hónapokban gyakran voltak Kijev drón- és tüzérségi támadásainak célpontjai, amelyek széles körű pusztítást és polgári áldozatokat követeltek.



A New York Times pénteken amerikai tisztségviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy az ukrán dróncsapások Oroszországban elsősorban az ukrán közvélemény és katonaság moráljának erősítését célozzák a több mint két hónapja tartó, de jelentős térnyeréstől elmaradó ukrán ellentámadás közepette. Moszkva szerint ez "katasztrofális" veszteségeket eredményezett Kijev számára, amely június eleje óta több mint 43 ezer katonát és közel 5000 katonai eszközt veszített.