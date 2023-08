Likvidálás

Prigozsin nem kért biztonsági garanciákat - Lukasenka

A Wagner katonai magáncég néhai főnöke, Jevgenyij Prigozsin soha nem kért biztonsági garanciákat Minszkből - jelentette ki pénteken újságíróknak Alekszandr Lukasenka fehérorosz elnök.



A BelTA belorusz állami hírügynökség jelentése szerint Lukasenka ragaszkodott ahhoz, hogy nem ő volt felelős Prigozsin személyes biztonságáért, és hogy soha nem folytattak megbeszélést az ügyben.



Lukasenka ehelyett kijelentette, hogy két különböző alkalommal is figyelmeztette Prigozsint - többek között akkor, amikor Moszkva felé indított menetet -, hogy saját és a körülötte lévők biztonságát is kockáztatja.



Az elnök azt állította, hogy a Prigozsinnal folytatott tárgyalások során csak két téma szerepelt napirenden a júniusi rövid ideig tartó lázadás közepette. Az első a Wagner-tagok elleni büntetőeljárások megszüntetése volt, a második pedig a PMC erőinek Fehéroroszországba való áthelyezése és az odaérkezésük után a biztonsági garanciák.



"Ha féltek valamitől, beszélek [Vlagyimir] Putyin [orosz] elnökkel, átviszünk titeket Fehéroroszországba, ahol garantálhatjuk a biztonságotokat" - emlékezett vissza Lukasenka, amikor Prigozsinak azt mondta, hogy segített közvetíteni a megállapodást.



A fehérorosz vezető hangsúlyozta, hogy a Wagner-főnök soha nem kérte őt arra, hogy a személyes biztonságával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozzon.



Lukasenka azt is hangsúlyozta, hogy Putyinnak semmi köze a Prigozsin halálához vezető incidenshez, annak ellenére, hogy a média egy része megpróbálta az orosz vezetőre kenni a felelősséget.



"Nem tudom megmondani, hogy ki tette" - mondta Lukasenka. "Putyint azonban ismerem. Megfontolt, nagyon nyugodt, és még más, kevésbé bonyolult kérdésekben is meglehetősen lassan dönt".



"Ezért nem tudom elképzelni, hogy Putyin állna emögött" - tette hozzá a fehérorosz vezető, aki szerint ha a repülőgép lezuhanása szabotázs eredménye volt, az "túl durva" és a "szakszerűtlen munka" példája.



Prigozsin feltehetően hat másik Wagner-vezetővel együtt szerdán halt meg, amikor egy Moszkvából Szentpétervárra tartó Embraer magánrepülőgép lezuhant az oroszországi Tver régióban. A fedélzeten tartózkodó mind a hét utas, valamint a személyzet három tagja életét vesztette a balesetben. A hatóságok még dolgoznak a holttestek azonosításán, de feltételezhetően Prigozsin is köztük van.



A nyomozók vizsgálatot indítottak az incidens ügyében, de a baleset okáról még nem tettek hivatalos nyilatkozatot. Az Embraer repülőgéphez tartozó roncsokat azonban a fő baleset helyszínétől kilométerekre találták meg, ami arra utal, hogy a gép nagy magasságban darabokra hullhatott.