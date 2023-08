Likvidálás

Teljes hazugság, hogy Oroszország ölte meg Prigozsint - Kreml

Vlagyimir Putyin orosz elnök szóvivője, Dmitrij Peszkov pénteken elutasította egyes nyugati médiumok szerinte alaptalan spekulációit, amelyek szerint Moszkva állhat Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér repülőgépének lezuhanása mögött.



"Sok spekuláció kering arról a repülőgép-szerencsétlenségről és az utasok tragikus haláláról, akik között Evgenyij Prigozsin is ott volt" - mondta Peszkov újságíróknak a napi sajtótájékoztatón. "Nyugaton mindezeket a spekulációkat egy bizonyos szemszögből mutatják be. Az egész egy teljes hazugság".



Peszkov arra kérte a médiát, hogy hagyatkozzanak a tényekre, "amelyekből jelen pillanatban kevés van, mivel azokat a folyamatban lévő nyomozásnak kell feltárnia". Emlékeztette az újságírókat arra is, hogy Putyin elnök alapos vizsgálatot ígért, beleértve a maradványok DNS-vizsgálatát is.



"Egyelőre nincsenek hivatalos eredmények. Abban a pillanatban, amikor azok készen állnak a nyilvánosságra hozatalra, meglesznek" - mondta Peszkov.



Az Embraer 135BJ Legacy 600 típusú magánrepülőgép szerdán Moszkvából Szentpétervárra tartott, amikor lezuhant Tver régióban. A fedélzeten tíz ember tartózkodott, hét utas és három személyzeti tag. Egyikük sem élte túl. A hatóságok még dolgoznak a holttestek azonosításán.



Prigozsin neve szerepelt az utaslistán, valamint Dmitrij "Wagner" Utkiné, akinek a hívójelét a katonai magáncég kapta. Hivatalosan azonban a Wagner Group PMC nem létezik.



Putyin csütörtökön kommentálta Prigozsin halálhírét, "bonyolult sorsú" embernek nevezve őt, akit az 1990-es évek eleje óta ismert. Az orosz elnök kitért Prigozsin oroszországi és afrikai üzleti ügyleteire, és köszönetet mondott neki és a Wagnernek azért, amit az ukrajnai konfliktusban tettek.



Nem tért ki a június végi sikertelen Wagner-lázadásra, amely után az alakulat nagy részét feloszlatták, a többiek pedig Prigozsinnal együtt Fehéroroszországba költöztek.