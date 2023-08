Migráció

Eurostat: tovább emelkedett májusban az EU-ban menedéket kérők száma

Az áprilisban feljegyzett több mint 72 ezerről májusban 80 ezer fölé emelkedett az Európai Unió valamely tagállamában első alkalommal menedéket kérők száma, ez 27 százalékkal több az egy évvel ezelőttinél - közölte az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat pénteken.



A májusi adatokat tartalmazó jelentés szerint a hónapban 80 375 EU-n kívüli állampolgárságú menedékkérő nyújtott be kérelmet nemzetközi védelmi jogállás megszerzése iránt az uniós országokban. További 5325-en a korábbi elutasítást követően ismételten benyújtották menedékkérelmüket: ez a szám 16 százalékkal kevesebb a tavaly májusi 6370-nél, ugyanakkor valamelyest meghaladja az idén áprilisban feljegyzett 5310-et.



Az előző hónapokhoz hasonlóan májusban is a szíriaiak alkották a menedékkérők legnagyobb csoportját (12 110), őket az afgánok (7210) követték, megelőzve a venezuelaiakat (7015) és a kolumbiaiakat (6745). Ez a sorrend hónapok óta változatlan - jegyezték meg.



A menedékkérelmek 78 százalékát négy uniós országban, Németországban(23 235), Spanyolországban (17 405), Olaszországban (11 045) és Franciaországban (10 850) nyújtották be.



Az EU egészében egymillió emberre májusban 179 olyan menedékkérő jutott, aki első alkalommal kért menedéket. Arányuk Cipruson volt a legmagasabb, ahol egymillió lakosra 1092 kérelmező jutott, a legalacsonyabb pedig Magyarországon, ahol egymillió lakosra 0,2 ilyen kérelem jutott májusban - közölték.



A vizsgált hónapban 3065 felnőtt kísérő nélküli kiskorú fordult a hatóságokhoz nemzetközi védelemért az Európai Unió valamely tagállamában, a kiskorúak legtöbbje afgán (985) és szíriai (870) volt. Közülük a legtöbben Németországba (1200), Hollandiába (410) és Ausztriába (405) érkeztek.



A jelentésben kiemelték: Oroszország Ukrajna elleni, tavaly február 24-én indított háborúját követően jelentősen megnőtt az ukrán állampolgárságú menedékkérők száma. A 2022 februárjában feljegyzett 2105-ről az év márciusára 12 190-re ugrott a menedéket első alkalommal kérelmezők száma, majd folyamatosan csökkent. Idén januárban 1030, februárban 1110, márciusban 1160, áprilisban 895, májusban pedig 945 ukrán állampolgárságú kérelmezőt vettek nyilvántartásba. Ez nem tartalmazza azoknak a számát, akik az unió által biztosított ideiglenes védelmi jogállásra regisztrálnak, amelynek révén kaphatnak egyebek mellett egészségügyi ellátást, dolgozhatnak, a gyerekeik pedig állami iskolába járhatnak.



Májusban 1435 volt az orosz állampolgárságú menedékkérők száma, míg áprilisban 1720, márciusban 2480, februárban 2385, januárban pedig 2560 - tették hozzá.