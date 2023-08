Korrupció

Bíróságon kell felelnie 2025 elején Nicolas Sarkozy volt francia államfőnek

Nicolas Sarkozy volt francia államfőnek bíróság előtt kell felelnie 2025 elején 2007-es győztes elnökválasztási kampányának gyaníthatóan törvénytelen líbiai finanszírozása ügyében - jelentette be péntekeken a korrupciós ügyekkel foglalkozó országos pénzügyi ügyészség.



Nicolas Sarkozy 2007 és 2012 között volt hivatalban.



A más ügyek miatt is eljárás alatt álló exelnöknek - aki tagad minden vádat - a párizsi büntetőbíróságon négy hónapon át kell majd válaszolnia a vádpontokra, a tervek szerint 2025. január 6. és április 10. között - olvasható a közleményben.



A 2011-ben meggyilkolt Moammer el-Kadhafi líbiai vezetőtől származó, feltételezett támogatás ügyében 2018 márciusában indult eljárás Sarkozy ellen passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás, közpénzzel való visszaélés és bűnszervezetben való részvétel gyanúja miatt. A vádhatóság szerint az exelnök szemet hunyt afelett, hogy egykori közvetlen munkatársai, politikai támogatói és a közvetítők megpróbáltak pénzügyi támogatást szerezni a líbiai rezsimtől a 2007-es elnökválasztási kampány finanszírozásához, mégpedig több millió eurós összegben.



A francia hatóságok feltételezése szerint Sarkozy a 2007-es kampányához összesen 50 millió eurót kapott a Kadhafi-rezsimtől, ami több mint kétszerese a 21 millió eurós kampányfinanszírozási limitnek.

Az ügyészség eredetileg a volt államfőnek a Mediapart francia tényfeltáró hírportál ellen hamisítás miatt tett feljelentése nyomán kezdett el vizsgálódni. Az internetes újság ugyanis a 2012. májusi elnökválasztás előtt nyolc nappal közzétett egy volt líbiai főhivatalnoknak tulajdonított dokumentumot, amely szerint Tripoli beleegyezett, hogy 50 millió euró értékben finanszírozza Sarkozy 2007-es kampányát.



A 2012-es választáson aztán Sarkozy vereséget szenvedett a szocialista Francois Hollande-tól.



A gyanúsítást akkor a volt francia elnök gyalázatosnak, a dokumentumot pedig hamisítványnak minősítette.



A pénzügyi támogatásról kötött megállapodás tényét az elmúlt években több egykor vezető líbiai politikus és közéleti ember is megerősítette, köztük a francia fegyverszállítási ügyekben közvetítőként szereplő Ziad Takieddine francia-líbiai üzletember, aki a vizsgálóbíróknak elmondta, hogy 2006-ban és 2007-ben a francia belügyminisztérium épületében három alkalommal adott át pénzzel teli bőröndöt, összesen ötmillió eurót Sarkozynek, aki akkor belügyminiszter volt, illetve kabinetfőnökének, Claude Guéant-nak.



A nyomozást 2018 januárban törvénytelen kampányfinanszírozás gyanújával kiszélesítették, miután Nicolas Sarkozy volt kampánystábjainak tagjai is azt vallották, hogy jelentős összegű támogatások érkeztek készpénzben 2007-ben, s őket abból feketén fizették ki.



A korrupcióellenes hivatal tízévi nyomozás után 13 embert gyanúsított meg bűnszövetkezetben való részvétellel. A vádlottak padján a volt elnök mellett ott lesz három volt miniszter is: Claude Guéant-on kívül Brice Hortefeux, aki a belügyi tárcát vezette, és Eric Woerth, aki a gyanús elnökválasztási kampány pénztárosa volt, majd Nicolas Sarkozy pénzügyminiszternek nevezte ki.