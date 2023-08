Likvidálás

Bűnözőből hotdog-árus, üzletemberből zsoldosvezér - nagy utat járt be Prigozsin

A két hónappal ezelőtti Moszkva-ellenes zendülés után is vitte tovább üzleti ügyeit, ki-bejárkált Oroszországba is. 2023.08.25 07:12 ma.hu

Bűnözőből hotdog-árus, üzletemberből zsoldosvezér. Nagy utat járt be Jevgenyij Prigozsin, aki Vlagyimir Putyin elnöknek köszönhette felemelkedését. Az ukrajnai háborúval vált igazán közismertté. A két hónappal ezelőtti Moszkva-ellenes zendülés után is vitte tovább üzleti ügyeit, ki-bejárkált Oroszországba is. Keveseket lephetnek meg a történtek.