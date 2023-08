Ukrajnai háború

Letartóztattak egy német vállalkozót az Oroszország elleni szankciók megsértésének gyanújával

Letartóztattak egy vállalkozót Frankfurtban a Krím félsziget elcsatolása miatt Oroszországra még 2014-ben kirótt európai uniós büntetőintézkedések megsértésének gyanújával - közölte csütörtökön a német szövetségi legfőbb ügyészség.



Az Ulli S. néven azonosított német állampolgárt Franciaországban fogták el, és kedden adták át a német hatóságoknak a frankfurti repülőtéren.



Az ügyészség gyanúja szerint a férfi egy Baden-Württemberg tartományi gépgyártó vállalat ügyvezetőjeként 2015 tavaszán mesterlövészpuskák sorozatgyártásához használt gépek szállításáról kötött szerződéseket egy orosz fegyvergyártóval, annak ellenére, hogy az Európai Unió 2014 nyarán számos egyéb büntetőintézkedés mellett megtiltotta a kettős felhasználású, vagyis katonai célokra is igénybe vehető termékek oroszországi exportját, amiért Oroszország a nemzetközi jog előírásait megsértve bekebelezte az ukrajnai Krím félszigetet.



A német vállalkozó az ügyletek eltitkolása érdekében általa alapított cégek és egy másik orosz cég közbeiktatásával bonyolította le a mintegy kétmillió eurós üzletet, és a gépeket kerülőúton, Svájcon, egy esetben pedig Litvánián keresztül szállíttatta Oroszországba. A szerződés a gépek üzembe helyezését és az orosz dolgozók képzését is tartalmazta. Ezeket a szolgáltatásokat a gyanúsított alkalmazottai nyújtották 2015-ben és 2016-ban.



A férfit azzal is gyanúsítják, hogy 2015 elején tesztelés céljával beszerzett az orosz üzleti partnertől négy mesterlövészpuskát, és a hatóságok megtévesztése, a szankciók kijátszása érdekében egy évvel visszadátumozta az adásvételi szerződést - írta a német legfőbb ügyészség.