Likvidálás

Prigozsin él? Gépét lelőtték vagy a fedélzeten robbant bomba?

Lezuhant egy magánrepülő szerdán az oroszországi Tver megyében, az orosz hatóságok tájékoztatása szerint az utaslistán Jevgenyij Prigozsin, a Wagner katonai magánvállalat alapítójának neve is szerepelt. 2023.08.24 10:44 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nyilvánosan elérhető adatok azt támasztják alá, hogy a Wagner-csoport gépét - amelyen Prigozsin és a Wagner-csoport vezérkara is utazott -, lelőtték vagy a fedélzeten bomba robbant. Ugyanis a robbanás pillanatában 8534 méter magasan a repülési adatok továbbítása egy pillanat alatt szűnt meg a 16 éves repülővel, amely lezuhant Kuzcsenkino falu mellett és a roncsokat is megtalálták, illetve videófelvételek is készültek. Tehát nem kikapcsolták a jeladót.



A videókon jól látható, hogy a repülőgép füstöl és szinte egyenesen zuhan lefelé, nem száll vagy vitorlázik. Műszaki hiba esetén földetérésig általában az adatok továbbítása folyamatos a zuhanás ideje alatt, ezt a tartalék áramellátás biztosítja és a fekete doboz is rögzíti becsapódásig az adatokat.



A felvételeken látszik, hogy a repülőgép viszonylag egyben van, tehát vagy kisebb, időzített vagy adott magasságra állított bomba robbant a fedélzeten, de szó volt arról is, hogy a légvédelem vagy egy vadászrepülő találta el az egyik szárnyat. Ha nagyobb bomba lett volna, vagy a légvédelem találja el rakétával a repülő törzsét, akkor nem egyben esett volna le a repülő, hanem nagy területen szóródtak volna szét a darabjai.



A Wagnerhez kötődő médiacsatornák azonnal azt híresztelték, hogy egy orosz légvédelmi rakéta lőtte le a gépet, anélkül, hogy bizonyítékokat közöltek volna. A brit biztonsági erők úgy vélik, hogy az orosz FSZB hírszerző ügynökség Vlagyimir Putyin parancsára lőtte le a gépet - írja a The Telegraph.





Putyin a merénylet közben épp beszédet tartott

Az orosz elnök Kurszk városában tartott beszédet szerda este az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Vlagyimir Putyin a kurszki csata 80. évfordulója alkalmából utazott a városba. Mint mondta, az a győzelem örökre az orosz nemzet egyik legnagyobb eredménye lesz. A beszéd után kitüntette két orosz egység katonáit, két katonának a lehető legmagasabb kitüntetést, az Oroszország Hősét is átadta.





Hova tűnt Prigozsin?

A Ria Novosztyi hírügynökség úgy értesült, hogy a gép lezuhanásának helyszínén nyolc holttestet találtak és hogy a kutatás folytatódik.



Ami azért furcsa, mert a hivatalosan eddig közöltek alapján 10 ember utazott a géppel. A háromfős személyzet és hét utas, köztük Prigozsin és a csoport parancsnoka, Dmitrij „Wagner” Utkin is, aki Prigozsin jobbkezének számított. Lehet, hogy a két utóbbi személy fel sem szállt erre a gépre vagy korábban ejtőernyővel kiugrott? Valószínűleg sosem tudjuk meg az igazat.



Főleg, hogy Prigozsint ugyanis egyszer már halottá nyilvánították: 2019-ben Afrikában sikerült eltűnnie, és csak Oroszország ukrajnai inváziója előtt bukkant fel újra – írja a The Daily Mail."



Egy másik gépe, ahogy az első lezuhant, egyből vissza fordult Moszkvába.





Nem légvédelmi rakéta robbantotta fel

A Wagner-főnök Jevgenyij Prigozsin repülőgépét állítólag egy borosládába rejtett bomba robbantotta fel - állítják bizonyos források.



Elméletek keringenek a Putyin ellenségét likvidáló baleset körül, amely pontosan két hónappal Wagner sikertelen puccsa után bontakozott ki.



A VChK-OGPU orosz Telegram-csatorna szerint egy szemtanú arról számolt be, hogy két, rakétalövésre emlékeztető robbanás hallatszott az égen, mielőtt Prigozsin repülőgépe lezuhant.



A felvételeken látszott, ahogy a repülőgép 28 000 láb magasságból spirálisan a föld felé zuhan, a törzsből pedig füst szivárgott.



Másodpercekkel később fekete füstgomba felhő gomolygott az égen, és lángok csaptak fel a szétroncsolt repülőgép testből. Egy ausztrál lap szerint a ládát utolsó pillanatban, a biztonsági ellenőrzések lefuttatása után csempészték a magángép fedélzetére.