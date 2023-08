Pakisztáni dráma: több mint 14 órán át mentették a gyerekeket a leszakadt kötélpályáról - videó

Hat gyermeket és két felnőttet sikerült kimenekíteni egy kötélpályáról a pakisztáni Khyber Pakhtunkhwa tartományban kedden késő este, miután közel 15 órán át tartó halálközeli megpróbáltatásokba keveredtek. Két embert azóta letartóztattak és gondatlansággal vádolnak az eset miatt.



A drótkötélpályát arra használták, hogy átjuttassák az embereket a Jangri Khwar folyón az ország Battagram körzetében, mivel a területen nincsenek hidak. A fedélzeten utazó gyerekek éppen az iskolába tartottak, amikor két függőkötél elszakadt, és a gondola bizonytalanul lógott mintegy 182 méter magasan egy folyószakadék felett.



A civil mentőcsapatokat a pakisztáni hadsereg különleges szolgálati csoportja (SSG) és négy helikopter erősítette meg. Országszerte emberek milliói nézték végig, ahogy a televízió élőben közvetítette a többször ismételt mentési kísérleteket.



Az egyik gyermeket helikopterrel evakuálták, mielőtt a mentési kísérletet leállították, mert attól tartottak, hogy a rotor a gondola leszakadását okozhatja.



A helikopteres műveleteket az éjszaka beálltával leállították, a látási viszonyokra és az időjárási körülményekre hivatkozva. A mentők ezután a sötétben, kötélpályákon próbálták elérni a bajba jutott gondolát.



"Ez egy lassú és kockázatos művelet. Egy embernek kötéllel kell összekötnie magát, és egy kis ülőliftbe száll, hogy egyesével kimentse őket" - mondta Abdul Nasir Khan, egy helyi lakos az újságíróknak. Közel 15 óra elteltével az autóban tartózkodó mind a nyolc ember biztonságban volt.



Szerdán a helyi rendőrség letartóztatta a drótkötélpálya tulajdonosát és üzemeltetőjét, a pakisztáni törvények öt paragrafusának megsértése miatt.



"Ez a gondatlanság nyolc ember életét veszélyeztette, lelki fájdalmat okozott nekik, és veszteséget okozott a kormánynak" - áll a Dawn című lap által megszerzett rendőrségi jelentésben.



A tulajdonost azzal vádolták, hogy "nem megfelelő minőségű kötelet" használt a drótkötélpályához, és elmulasztotta a rendőrségnek bemutatni a kábel alkalmassági bizonyítványát.

A AW-139 of Pakistan Air Force during ongoing rescue operation in Battagram, KPK.

School children along with teachers got trapped in a suspended cable-car at 3,000 feet above the ground in Battagram, KPK. PAF helicopters along with Special Services Wing Commandoes are deplod... pic.twitter.com/sFw2Qrp7n6