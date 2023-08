BBC: Meghalt Prigozsin

Az MNT-Aero tulajdonában álló Embraer Legacy típusú gépen tíz ember utazott, mindnyájan életüket vesztették - közölte az orosz rendkívüli helyzetek minisztériumának sajtószolgálata.



A repülőgép a moszkvai Seremetyjevo repülőtérről tartott Szentpétervárra. A fedélzeten három fős személyzet és hét utas tartózkodott. Túlélő nincs - értesült a tárcától a TASZSZ orosz állami hírügynökség.



A Roszaviacija orosz légiügyi hatóság különbizottságot állított fel a vizsgálat lefolytatására a szerencsétlenség ügyében.



A gép Kuzsenkino község közelében zuhant le. A helyszínen a rendvédelmi szervek és a rendkívül helyzetek minisztériuma munkatársai tartanak szemlét, keresik a gép fekete dobozait. A nyomozást Igor Dudenya, a tveri régió kormányzója személyes ellenőrzése alá vonta.



Az incidens pontosan két hónappal a Prigozsin által alapított Wagner zsoldoscsoport zendülése után történt. A katonai magánvállalat fegyveresei kelet-Ukrajnából kiindulva elfoglalták akkor Rosztov-na-Donu várost és fegyveres gépkocsioszlopot indítottak Moszkva felé, az orosz hadvezetés ellen tiltakozva.

BREAKING:



A private jet owned by Prigozhin was just shot down by Russian air defenses over Tver.



Around 10 people onboard have been killed. pic.twitter.com/mUCHws77Y0