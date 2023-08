Biztonság

Vészhelyzeti gyakorlatot tartanak az orosz iskolákban

Első alkalommal tartanak vészhelyzeti gyakorlatot augusztus 29-30-án az orosz iskolákban - közölte szerdán az orosz oktatási minisztérium.



Szergej Kravcov, tárca vezetője szerint a középfokú szakoktatási intézményekre is kiterjedő, az iskolakezdés előtt megtartandó rendezvény során vis maior helyzetek esetén való fellépést fogják gyakorolni.



"A tanároknak és az oktatási intézmények vezetőinek egyértelműen tisztában kell lenniük azzal, hogy mi a teendő" - idézte Kravcovot a minisztérium sajtószolgálata.



A tárcavezető szerint az ilyen gyakorlatok segítik az iskolások és a tanárok "pszichológiai felkészülését" a vészhelyzetben való cselekvésre. Ellenőrzik majd a riasztórendszerek működőképességét, kidolgozzák az operatív szolgálatokkal és a terrorizmusellenes bizottságokkal való együttműködés módját. A szervezésben a rendkívüli helyzetek minisztériuma, a belügyi tárca, az orosz nemzeti gárda, valamit a regionális hatóságok képviselői is részt vesznek.



Kravcov közölte, hogy a gyakorlatot egy 2008-ban, a terrorizmus elleni szövetségi fellépésről meghozott kormányrendeletnek megfelelően fogják megtartani.



A Kommerszant című lap szerint a Nyizsnyij Novgorod-i régió iskolaigazgatói korábban részletes utasításokat kaptak arról, hogy miként járjanak el robbanóanyagot szállító drónok támadása esetén. A helyi oktatási minisztérium körlevelében leírta a tantestület, az őrök és a tanulók reagálási algoritmusát a tanintézményük elleni terrortámadás és túszejtés esetén. Akkor még nem volt világos, hogy vajon más oroszországi régiók igazgatói is kaptak-e hasonló levelet.