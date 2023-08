Ukrajna kilőtte az oroszok egyik legmodernebb légvédelmi rendszerét - videó

Robbanás történt szerdán az Oroszország által még 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten lévő Olenyivka településen, aminek következtében megsemmisült egy Sz-400-as, Triumf típusú, nagy és közepes hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer - erősítette meg az ukrán katonai hírszerzés.



Az ukrán közlés szerint a robbanás következtében teljesen megsemmisült a kilövőrendszer, a rá telepített rakéták, és a fegyvert működtető legénység is. A hírszerzés kiemelte: tekintettel arra, hogy az orosz hadsereg fegyvertárában korlátozott számú ilyen rendszer található, "ez fájdalmas csapás az orosz légvédelemre nézve, ami komoly hatással lesz a további eseményekre a félszigeten".



A hírszerzés az Ukrajinszka Pravda hírportállal közölte, hogy egy különleges műveletük eredményeként megszereztek egy orosz Mi-8-as többcélú helikoptert. A művelet előkészítése több mint hat hónapig tartott. A hírszerzés rávette a helikopter pilótáját, hogy Ukrajnába repüljön a helikopterrel, amely alkatrészeket szállított egyebek mellett Szu-27-es és Szu-30-as vadászgépekhez két orosz légibázis között. A pilóta mellett a személyzet két tagja tartózkodott a fedélzeten, akik nem tudták, hová repül valójában a helikopter. A Mi-8-as a harkivi régióban landolt. A különleges hadművelet végrehajtása közben a legénység két tagja meghalt. A pilóta - akinek családját már korábban Ukrajnába vitték - Ukrajnában maradt, akárcsak a helikopter és a vadászgépek számára készült alkatrészek is.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, szerdai összesítése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mintegy 480-nal 258 820-ra emelkedett. Az ukrán erők előző nap megsemmisítettek többek között 11 orosz harckocsit, 23 tüzérségi rendszert és 12 drónt.



Az északkelet-ukrajnai Szumi megye kormányzói hivatala arról számolt be, hogy az ukrán légvédelem lelőtt két orosz Sahid típusú támadó drónt a térség felett. Ihor Klimenko ukrán belügyminiszter korábban közölte, hogy orosz dróntámadás érte szerdán Szumi megyét, találat ért egy helyi iskolát, amelynek legalább két dolgozója életét vesztette, három megsebesült, ketten pedig a romok alatt rekedtek.



Olekszandr Kubrakov újjáépítésért felelős ukrán miniszterelnök-helyette a Facebookon nyilvánosságra hozta, hogy az Odessza megyei Izmajil kikötőjét ért kedd éjjeli támadás során az oroszok 13 ezer tonna Egyiptomba és Romániába szánt gabonát semmisítettek meg.

