Szeptember végén szavaz a spanyol parlament a miniszterelnök-jelöltről

Átlagosan egy hónappal azután szokták megtartani a parlamenti vitát és szavazást, hogy az uralkodó kormányalakításra kéri fel a jelöltet.

A spanyol parlament szeptember 26-án kezdődő, kétnapos ülésén tartja a miniszterelnök-választási vitát és szavazást - közölte Francina Armengol, a törvényhozás alsóházának elnöke szerdán.



A házelnök döntését megelőzően egyeztetett Alberto Núnez-Feijóo kormányfőjelölttel is, akinek szerinte így kellő ideje marad, hogy lefolytassa a szükséges tárgyalásokat a különböző politikai formációkkal.



Emlékeztetett: átlagosan egy hónappal azután szokták megtartani a parlamenti vitát és szavazást, hogy az uralkodó kormányalakításra kéri fel a jelöltet.



VI. Fülöp spanyol király kedden jelentette be, hogy a július végi választásokon győztes konzervatív Néppárt (PP) elnökét kéri fel, miután előzetesen egyeztetett a parlament hét pártjának vezetőivel az esélyekről.



A PP elnöke saját pártjának 137 igen voksa mellett a Navarrai Népi Unió (U.P.N.) és a Kanári-szigeteki Koalíció (CCa) egy-egy képviselője, valamint a VOX 33 fős frakciójának támogatására számíthat, amelyek összesen 172 szavazatot jelentenek.



A jelölt miniszterelnökké választásához a parlamenti szavazás első körében abszolút többségre, a 350 fős törvényhozásban 176 támogató voksra van szükség. Ha második kört kell tartani, akkor egyszerű többség is elegendő az eredményességhez.



Az Europapress spanyol hírügynökség a dátum kiválasztásával kapcsolatban arra is rámutatott: amennyiben a PP jelöltjét nem támogatja a törvényhozás, és más párt jelöltje sem kap bizalmat az előírt két hónapos határidőn belül, akkor 2024. január 15-én kerülhet sor újabb általános választásokra.



Az uralkodóval folytatott megbeszélések során Alberto Núnez-Feijóo mellett Pedro Sánchez ügyvivő kormányfő, a Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) főtitkára is jelezte kormányalakítási szándékát.