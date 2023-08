Ukrajnai háború

Andrej Plenkovic: Horvátország újabb katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának

Horvátország mintegy 30 millió euró értékben újabb katonai segélycsomagot nyújt Ukrajnának - jelentette be Andrej Plenkovic horvát kormányfő kedden Athénban horvát újságíróknak nyilatkozva, miután megbeszélést folytatott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.



A horvát kormányfő Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök meghívására érkezett a görög fővárosba, több nyugat-balkáni állam vezetőjével együtt.



Plenkovic kiemelte: az új csomaggal együtt Horvátország már 200 millió euró értékben nyújt katonai segítséget Ukrajnának. Jelezte, hogy a részletekről a csütörtöki kormányülésen számol majd be.



Plenkovic és Zelenszkij a horvát kikötők használatáról is tárgyalt az ukrán gabonaexport céljára.



"A horvát kikötőkből már eddig is több ezer tonna gabona került exportra. A legtöbb Olaszországba, egy része pedig Észak-Afrikába, de a Fekete-tengeren kialakult új helyzet miatt a téma ismét aktuálissá vált" - mondta Plenkovic, hozzátéve: a lényeg az, hogy "ez tranzit lesz Horvátországon keresztül a harmadik országokba".