Többen meghaltak egy észak-kínai bányarobbanásban

Tizenegy ember meghalt egy szénbányában történt robbanásban hétfőn az északnyugat-kínai Sanhszi tartomány Jencsuan megyéjében - közölték kedden a helyi hatóságok.



A jenani katasztrófavédelmi hivatal közleménye szerint a robbanás hétfőn 20 óra 26 perckor történt a Hocsiaja faluban lévő Hszintaj nevű szénbányában, ahol 90 ember dolgozott a föld alatti tárnában a robbanás idején.



Nyolcvanegy bányásznak sikerült visszatérnie a felszínre, de ketten a sürgősségi ellátást követően belehaltak a sérüléseikbe.



A föld alatt ragadt kilenc további munkás holttestét kedden találták meg - közölte a hivatal, és hozzátette, hogy további tizenegyen könnyebb sérüléseket szenvedtek, és a mentők elmondása szerint jelenleg stabil állapotban vannak.



A tartományi katasztrófavédelmi minisztérium még vizsgálja a robbanás okát.

