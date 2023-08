Ukrajnai háború

Ukrajna várhatóan a jövő év végén kapja meg az első F-16-os vadászrepülőgépet

Ukrajnának 2024 végéig várnia kell arra, hogy megkapja az első holland F-16-os vadászrepülőgépet, mivel a holland légierőnek először át kell állnia az új F-35-ös gépek használatára, ez a folyamat pedig jövő év végéig tarthat - mondta el kedden a holland védelmi minisztérium szóvivője az NRC Handelsblatt napilapnak.



Vasárnap Mark Rutte ügyvivő miniszterelnök Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hollandiai látogatása után bejelentette, hogy Hollandia Dániával együtt F-16-osokat biztosít Ukrajnának az Oroszország elleni háborúban. Zelenszkij elnök a közösségi médiában pontosította, hogy hogy Ukrajna 42 vadászgépet kap.



Az NRC Handelsblatt szerint Hollandia valóban rendelkezik 42 F-16-os repülőgéppel, azonban egyik sem áll azonnal rendelkezésre. A Volkel légibázison, Hollandia egyik legfontosabb katonai repülőterén továbbra is 24 F-16-ost használ a légierő a Benelux-államok légterének megfigyelésére. "Ezek a repülőgépek csak akkor szállíthatók Ukrajnába, ha az F-35-ösök átveszik a helyüket" - hangsúlyozta a védelmi szóvivő az NRC-nek.



A szóvivő szerint az F-35-ösökre való átállás gyorsabban is megtörténhet, ha a kiképzés és más előfeltételek, jól alakulnak, de megerősítette, hogy a folyamat akkor is több hónapot fog igénybe venni.



A bevethető F-16-osok mellett a holland légvédelemnek 18 sugárhajtású repülőgépe van tartalékban. Ezek közül tizenkettőt az amerikai Draken International hadipari cégnek akart az állam eladni, de ez meghiúsult a repülőgépek karbantartási állapotával kapcsolatos vita miatt. A védelmi minisztérium most azt vizsgálja, hogy a kétüléses repülőgépeket nem lehetne-e ukrán pilóták kiképzésére használni Dániában és Romániában.