Washington jóváhagyta 96 Apache harci helikopter eladását Lengyelországnak

Az amerikai külügyminisztérium jóváhagyta 96 AH-64E típusú Apache harci helikopter eladását Lengyelországnak - jelentette be hétfő este Mariusz Blaszczak lengyel nemzetvédelmi miniszter.



A tárcavezető az X közösségi oldalán számolt be a washingtoni döntésről, amelyet a Pentagon alá tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA) is megerősített.



Blaszczak bejegyzésében a Lloyd Austin amerikai védelmi miniszterrel kötött megállapodására hivatkozva megerősítette: a beszerzendő harci eszközök lengyelországi szállításáig az amerikai hadsereg saját készleteiből bocsát Varsó rendelkezésére Apache helikoptereket. A miniszter már korábban bejelentette: nyolc helikopterről van szó.



A PAP hírügynökség a DSCA közleményét idézte, mely szerint a 12 milliárd dollárt érő csomag keretében a helikopterekkel együtt rádiolokátorokat, 1844 AGM-114R2 Hellfire rakétát, 460 JAGM levegő-föld rakétát, valamint 508 Stinger légelhárító rakétát is szállítanak Lengyelországnak.



Lengyelország idén a bruttó hazai termék mintegy 4 százalékát szánja nemzetvédelemre. A hadsereg korszerűsítése keretében a többi között amerikai M1A1 Abrams harckocsikat, HIMARS rakétavetőket és Patriot légvédelmi rendszereket, valamint F-35-ös vadászrepülőgépeket is beszereznek.