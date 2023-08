Tömeggyilkosság

Anders Behring Breivik beperelte Norvégiát a szélsőséges ítélet miatt, amit a 77 emberéletért kapott

A norvég tömeggyilkos Anders Behring Breivik beperelte az államot, amiért az megsértette emberi jogait azzal, hogy "szélsőséges" elszigeteltségben tartotta - közölte ügyvédje, Oeystein Storrvik pénteken a Reuters hírügynökséggel.



"Azért perli az államot, mert 11 éve van szélsőséges elszigeteltségben, és az őrökön kívül semmilyen kapcsolata nincs más emberekkel" - magyarázta Storrvik.



Breivik a norvég törvények szerint kiszabható leghosszabb büntetést - 21 évet - tölti, amiért 2011 júliusában 77 embert ölt meg egy tömeges lövöldözés és egy teherautó-robbantás kombinációjával az ország történetének legsúlyosabb békeidőben elkövetett kegyetlenkedésében. A bíráknak lehetőségük van arra, hogy meghosszabbítsák a büntetését, ha úgy ítélik meg, hogy ezután is fenyegetést jelent.



Miután büntetésének első kilenc évét a Skien börtönben töltötte, és állítólag megunta a környezet egyhangúságát, Breiviket tavaly áthelyezték a Ringerike börtönbe, ahol továbbra is maximálisan biztonságos körülmények között - ügyvédje szerint magánzárkában - él.



"Azt reméltük, hogy jobbak lesznek a körülmények, és hogy találkozhat más emberekkel" - panaszolta Storrvik.



Egy fellebbviteli bíróság 2017-ben hatályon kívül helyezte egy alacsonyabb szintű bíróság döntését, amely szerint Breivik háromszobás cellában való fogva tartásának körülményei sértették a jogait. 2016-ban egy oslói bíróság úgy ítélte meg, hogy az általa állítólagosan jelentett fenyegetés miatt a többi fogvatartottól való elkülönítése "embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek" minősül.



Az állam akkor azt állította, hogy Breivik "még mindig másokat akar inspirálni", és ezért távol kell tartani a többi rabtól és a külvilágtól. Az életkörülményei azonban viszonylag kényelmesek az Egyesült Államokhoz képest, ahol a magánzárkák kevesebb mint negyed akkorák, mint az ő három cellás lakosztálya.



Az elítélt terrorista videojátékokat játszhat, használhatja a számítógépet (internet nélkül), tornázhat edzőtermi eszközökkel, olvashat könyveket és újságokat, valamint tanulhat politológia szakon. Még leveleket is küldhet és fogadhat, bár ezek közül sokan cenzúrázva végzik, ha a börtön személyzete úgy érzi, hogy gyűlölet-bűncselekményekre buzdíthatnak.



Bár Breivik tavaly feltételes szabadlábra helyezésért folyamodott, kérelmét elutasították, amikor a bíróság úgy ítélte meg, hogy továbbra is veszélyt jelent a társadalomra. A bíró úgy ítélte meg, hogy hiányzik belőle az empátia és az együttérzés az áldozatai iránt, és nem változott a sokkoló gyilkosságok elkövetése óta, miután megpróbálta kimagyarázni tettét, amikor több tucat, többnyire tizenéves áldozatot lőtt le a Munkáspárt ifjúsági táborában Utoya szigetén, azt állítva, hogy az érintettek többsége nem gyerek volt, hanem "vezető beosztásban lévő" ember.

Breivik legújabb perét várhatóan jövő tavasszal tárgyalja az oslói kerületi bíróság - közölte ügyvédje.