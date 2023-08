Ukrajnai háború

Dánia 19 F-16-os harci gépet ad Ukrajnának

Dánia úgy döntött, hogy 19 darab F-16-os vadászgépet szállít Ukrajnába - jelentette be Mette Frederiksen dán miniszterelnök vasárnap, a dániai látogatáson tartózkodó Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón.



"Ön és honfitársai megmutatták nekünk, mi az igazi bátorság. Ezért mindenben támogatással tartozunk önöknek. A háború kezdete óta Dánia az Önök oldalán áll, mert az ukránok szabadsága a mi szabadságunk is. Azt is tudjuk, hogy többre van szükségük, ezért ma bejelentjük, hogy 19 darab F-16-ost biztosítunk Ukrajnának" - fogalmazott a dán kormányfő.



Frederiksen reményét fejezte ki, hogy más országok is csatlakoznak a nyugati vadászgépek Ukrajnába szállításához. "Reméljük, hogy a dán vadászgépek segítenek megvédeni az Önök légterét, az ukrán népet, és segítenek visszaszerezni Ukrajnának azokat a területeket, amelyek jogosan hozzá tartoznak" - hangsúlyozta a dán miniszterelnök.



Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője - kommentálva Dánia döntését - közölte, hogy a tárgyalások eredményeként megállapodások születtek az ukrán pilóták F-16-os gépeken történő kiképzéséről is. Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán katonák egy része már Dániában tartózkodik. Közölte, hogy a gyakorlatok befejezésének és a repülőgépek átadásának várható időpontjairól azonban most nem kíván semmit se mondani.



Az ukrán elnök a sajtótájékoztatón arra a kérdésre válaszolva, hogy Ukrajna kész lenne-e a békéért és a NATO-tagságért cserébe területi engedményeket tenni Oroszországnak, kijelentette: "készek vagyunk elcserélni (az oroszországi) Belgorodot a NATO-tagságunkra". Frederiksen pedig megjegyezte, hogy Ukrajna maga dönti el, hogy tárgyal-e a békéről, és mikor.



Zelenszkij kitért az ukrán ellentámadás lassú előre haladására vonatkozó nyugati bírálatokra. Szavai szerint nem lehet bírálni az ukrán ellentámadást, amikor a katonák nem rendelkeznek megfelelő fegyverekkel. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna nem kockáztatja több ezer katonája életét csak azért, hogy 5-8 kilométert nyomuljon előre. Megjegyezte, hogy miközben Ukrajna ellentámadásra készült, az oroszok beásták magukat, aláknázták a területeket és megerősítették a védelmüket, igaz, ezt már 2014. óta teszik Ukrajnában.



Zelenszkij vasárnap Dánia előtt Hollandiában tett látogatást, ahol nyilvánosságra hozta, hogy 42 darab amerikai gyártású F-16-os vadászgépet kap Ukrajna, miután az ukrán pilóták és mérnökök befejezték kiképzésüket.