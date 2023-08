Több száz fóka tetemére bukkantak egy orosz sziget közelében

Fülesfókák, és tengeri madarak százainak tetemére bukkantak az Oroszországhoz tartozó csendes-óceáni Szahalin szigeténél, egyelőre rejtély, mi okozhatta az állatok halálát - közölte a Bumerang környezetvédő szervezet helyi képviselete.



A Bumerang és a Friends of the Ocean Action nevű szervezet munkatársai a szigeten tett expedíciójukon találták meg - akkor még élő - fókákat, melyek közül 150 példányról háló- és kötélmaradványokat is lefejtettek. Amikor később visszatértek a helyszínre, már csak az állatok tetemeit találták ott - közölték szerdán.



A 950 kilométer hosszú sziget más pontjain is találtak elpusztult állatokat, a fókák mellett disznódelfineket és tengeri madarakat.



Helyi környezetvédő és állatorvosi hatóságok mintát vettek az állatok tetemeiről, hogy kiderítsék, mi okozta a tömeges halálozást. Juzsno-Szahalinszk honlapján közölte, hogy a mérgezést kizárták a lehetőségek közül, elpusztult halaknak ugyanis nyomát sem látták. A Bumerang vezetője a helyi televízióban nyilatkozva elmondta, hogy vélhetően betegségről lehet szó.

Russia: Mass death of seals on remote, uninhabited Siberian island



"More than 300 northern fur seals and Steller sea lions have been found dead in a mystery mass die-off on a small, uninhabited island in Siberia."https://t.co/oA4LyBHf4O