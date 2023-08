Oroszország

Gyorsvasút-fejlesztési terveket ismertetett az orosz elnök

Eljött az ideje a Moszkva és Szentpétervár közötti nagysebességű vasútvonal megvalósításának, amelyen az utazás ideje a jelenlegi négy óráról 2 óra 15 percre csökken majd - jelentette be Vlagyimir Putyin elnök csütörtökön az orosz fővárosban.



Putyin abból az alkalomból nyilatkozott a sajtónak, hogy átadták a forgalomnak az orosz főváros és agglomerációjának közeledése szempontjából nagy jelentőségű, 3. Moszkvai Központi Átmérő (MCD-3) elnevezésű, 85 kilométer hosszú vasútvonalat.



Az államfő azt hangoztatta, hogy a gyorsvasút-hálózatot a továbbiakban ki kell majd terjeszteni Nyizsnyij Novgorod, Voronyezs, Kazany, Donyeck, Luhanszk és más városok, köztük Minszk felé is. A Putyin által felvázolt elképzelés szerint a menetidő az orosz fővárostól Tverig 39 percre, Velikij Novgorodtól Szentpétervárig 29 percre, Moszkvától a Fekete-tenger partján, az orosz-grúz határ közelében található Adlerig pedig 10 órára csökken majd.



Kifejezte meggyőződését, hogy a Sber és más orosz bankok bekapcsolódnak a munkába, mert gazdasági és pénzügyi perspektívát látnak benne.



A Kommerszant című gazdasági lap rámutatott, hogy Oroszországban még nincsenek nagysebességű vasútvonalak. Az első ilyennek Moszkva és Szentpétervár között kell majd kiépülnie, amivel kapcsolatban az újság emlékeztetett, hogy júliusban Andrej Makarov, az Orosz Vasutak (RZsD) vezérigazgató-helyettese azt mondta: az építés elhúzódhat a finanszírozás elégtelensége miatt. Idén a korábban tervezett 40 milliárd rubel helyett 12 milliárd rubelt különítettek el a projektre. (A rubel jelenlegi árfolyamon mintegy 3,80 forint.) Az elnöki nyilatkozatot követően az orosz közlekedési minisztérium közleményt adott ki, amely szerint a tárca már dolgozik a Moszkva és Szentpétervár közötti nagysebességű vasútvonal projektjének megvalósításán. A tájékoztatás szerint munkacsoport alakul a szövetségi végrehajtó hatalom szervei, valamint a régiók szervezetei és képviselői részvételével.



A közlekedési minisztérium kilátásba helyezte, hogy az érintett szervezetekkel közösen kidolgozza a nagysebességű vasút fejlesztésének lehetőségeit az orosz elnök által meghirdetett más irányokba is.



A csütörtökön felavatott vasútvonal a Moszkvai Központi Átmérő (MCD) a vasúti személyszállítási projekt része, amelynek keretében egy felszíni "metróhálózat" kialakítása zajlik a moszkvai agglomerációban, és amely az egyik legambiciózusabb törekvés a maga nemében. Az első két vonal, az MCD-1 és az MCD-2, amelyeket 2019. november 21-én indítottak el, eddig több mint 600 millió utast szállított.

Az MCD-3 Moszkva északnyugati és délkeleti elővárosait köti össze. A vonal a főváros 24 kerületén és a moszkvai régió 4 kerületén halad át, mintegy 3,5 millió lakos számára könnyítve meg a közlekedést, A jelenleg üzemelő 38 állomás mellé három további megnyitását tervezik. Az utasok 21 helyen szállhatnak át a felszíni és föld alatti vasúti hálózatra.



Az MCD-3 beindítása három metróvonalon várhatóan akár 15 százalékkal tehermentesíti a forgalmat, és a fővárosi hatóságok szerint évente akár 36 ezer tonnával csökkentheti a légkörbe kerülő káros anyag kibocsátását.