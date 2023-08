Navalnij-ügy

Az Egyesült Államok büntetőintézkedéssel sújtotta a Navalnij-mérgezés feltételezett végrehajtóit

Az amerikai kormány szankciókat jelentett be csütörtökön négy orosz állampolgár ellen, aki a feltételezés szerint mérgezéses támadást hajtott végre Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus ellen három évvel ezelőtt.



Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonok felügyeletéért felelős irodája (Office of Foreign Assets Control, OFAC) közölte, hogy a négy orosz állampolgár minden amerikai vagyonát befagyasztják, a külügyminisztérium pedig vízumkorlátozásokkal egészítette ki a gazdasági intézkedést.



Az amerikai kormány szerint az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) kötelékébe tartozó ügynökök hajtották végre 2020. augusztus 20-án a mérgezést, amikor Alekszej Navalnij szállodai szobájába Novicsok idegmérget csempésztek, majd a bizonyítékokat megpróbálták eltüntetni. Az ellenzéki politikus Moszkvába tartott repülőn, amikor rosszul lett, hosszú külföldi gyógykezelést követően 2021-es visszatérése után hazájában bíróság elé állították. Politikai bűncselekmények vádjával ítélték el, jelenleg börtönbüntetését tölti, amelyet két hete extremizmus vádja miatt 19 évvel meghosszabbítottak.



Az amerikai közlemény szerint a szankciós lépéssel azt akarták jelezni, hogy a "nemcsak az Ukrajna ellen indok nélkül indított brutális háborúnak, de az orosz állampolgárok ember jogai megsértésének is vannak következményei", és az Egyesült Államok minden rendelkezésére álló eszközzel fellép az ilyen jogsértések ellen.



Az amerikai kormány szerdán egy szlovák állampolgár vállalkozásai ellen jelentett be szankciókat, amiért azok részt vettek az Oroszország és Észak-Korea közötti fegyverszállítási ügylet megkötésében.



Az amerikai pénzügyminisztérium közleménye szerint a szlovák állampolgárságú Asot Mkrticsev érdekeltségébe tartozó három vállalkozást, a Verus, a Defense Engineering és a Versor nevű cégeket szankciók kijátszása miatt sújtották büntetőintézkedéssel, amelyek értelmében a vállalkozások minden Egyesült Államok fennhatósága alatt álló vagyonát és pénzmozgását befagyasztanak.



Az üzletembert az amerikai kormány már idén márciusban szankció alá helyezte.