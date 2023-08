Ukrajnai háború

Ukrán hadsereg: két orosz helikoptert lőttek le a keleti országrészben

Az ukrán erők csütörtökön pár óra alatt két orosz helikoptert is lelőttek az ország keleti részében zajló harcok övezetében. 2023.08.17 15:06 MTI

Mikola Olescsuk, a légierő parancsnoka arról számolt be, hogy reggel lelőttek egy orosz K-52-es típusú harci helikoptert a Donyeck megyei Bahmutnál. Nem sokkal később a 47. ukrán különálló gépesített dandár közölte a Facebookon, hogy tagjai megsemmisítettek egy szintén K-52-es orosz helikoptert a Zaporizzsja megyei Robotine településnél.



Volodimir Zelenszkij elnök csütörtökön értekezletet tartott, amelyen elsősorban az ukrán csapatok lőszer- és felszerelésellátásáról, az orosz hadsereg terveiről, valamint az ukrán energiarendszernek és a légvédelemnek a téli időszakra való felkészítéséről tárgyaltak. "Folyamatosan figyelemmel kísérjük az eszköz- és lőszerellátást, a saját termelésünk ütemét. A külügyminisztérium és a védelmi tárca utasítást kapott az együttműködés szorosabbá tételére Ukrajna partnereivel annak érdekében, hogy a következő védelmi csomagokban pontosan az legyen, amire szükségünk van" - írta Zelenszkij a Telegramon. Hozzátette, hogy ezen felül hírszerzési beszámolókat hallgattak meg az ellenség taktikai és stratégiai terveiről, hadiiparának állapotáról. Megvitatták még a polgári létesítmények ellen végrehajtott orosz támadások következményeinek felszámolását, a Harkiv megyei Kupjanszk környékéről a civilek evakuálását, az áldozatoknak nyújtandó állami segítséget, valamint új lakások építését a herszoni és a kijevi régiókban.



Szóba került a "gabonafolyosó" működése is. Zelenszkij arra emlékeztetett, hogy szerda este elindult az első civil hajó az odasszai kikötőből az új ukrán humanitárius folyosón a Boszporusz felé. "Készülünk a következő lépésekre" - jegyezte meg az elnök.



Mihajlo Fedorov ukrán digitális fejlesztési miniszter a Telegramon arról számolt be, hogy lakossági adományokból mindössze három nap alatt összegyűlt az a 235 millió hrivnya, azaz csaknem 2,2 milliárd forint, amelyet tízezer kamikaze drón beszerzésére kezdtek el gyűjteni, így az akció már le is lezárult. A miniszter korábban közölte, hogy a drónokat külföldről készülnek megvásárolni.



Az ukrán vezérkar legfrissebb, csütörtöki közlése szerint az orosz hadsereg ukrajnai embervesztesége mostanra hozzávetőleg meghaladta a 256 ezer főt. Az Ukrán erők előző nap megsemmisítettek egyebek mellett öt orosz harckocsit, 17 tüzérségi rendszert és 24 drónt.