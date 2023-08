Konfliktus

Lett elnök: Fehéroroszországból érkező provokációkra kell felkészülni

Fel kell készülni arra, hogy Fehéroroszországból provokatív lépéseket tesznek a migrációval és a Wagner orosz magánhadsereggel összefüggően, e témában szoros lengyel-lett együttműködésre van szükség - jelentette ki Edgars Rinkevics lett elnök szerdán Varsóban.



A lengyelországi munkalátogatáson tartózkodó lett államfő a kétoldalú tárgyalásokat követően közös sajtóértekezletet tartott lengyel hivatali kollégájával, Andrzej Dudával.



Rinkevics jelképesnek nevezte, hogy Lengyelország a harmadik úti célja, miután július elején hivatalba lépett, és bejelentette, hogy a lengyel-lett kapcsolatok további fejlesztésére fog törekedni.



Elmondta, hogy Andrzej Dudával megvitatták a Fehéroroszországgal közös határokon fennálló helyzetet. "Szoros koordinációt és információcserét látunk szükségesnek, tekintettel arra, hogy a Lukasenka-rezsim a hadviseléshez használja fel a migrációt" - jelentette ki. A Wagner csoport fehéroroszországi jelenlétére utalva szintén a provokációk veszélyére hívta fel a figyelmet.



A lengyel elnök is a biztonsági kérdéskört emelte ki a megvitatott témák közül, külön kitérve az ukrajnai háborúra, valamint "a fehérorosz fél irányából érkező hibrid fenyegetésre", a lengyel és a lett határt is ostromló migránsokra.



Duda felidézte: a NATO-misszió keretében Lettországban lengyel katonai kontingens is jelen van. Arról biztosította lett partnerét, hogy szükség esetén Varsó katonailag támogatni fogja Rigát.



A Wagner csoportot és a határhelyzetet érintő újságírói kérdésre Duda kijelentette: nehezen lehet megmondani, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek "melyek a valódi szándékai". Hangsúlyozta: a lengyel-fehérorosz határszakasz az Európai Unió külső határát is képezi, Lengyelország az európai közösség biztonságáért is felelős.



Megjegyezte: Varsó "nagyon szeretné", hogy jó kapcsolatai legyenek Minszkkel. "Viszont ezek a normális kapcsolatok hadd kezdődjenek azzal, hogy befejeződnek a határainkat érő hibrid támadások" - fogalmazott a lengyel elnök.



Fontosnak nevezte az energetika terén folytatott lengyel-lett együttműködést, valamint a két ország közreműködését a Három Tenger Kezdeményezés nevű tömörülésen belül.