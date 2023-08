Árvíz

Szlovén miniszter: az árvíz sújtotta háztartások számára olcsóbb lesz az áram

Augusztustól az év végéig minden árvíz sújtotta háztartás kilowattóránként (kWh) 0,1 centért vagy megawattóránként (MWh) egy euróért vásárolhat áramot a Környezetvédelmi, Klíma- és Energiaügyi Minisztérium által az áramszolgáltatókkal együttműködésben kidolgozott sürgősségi intézkedés keretében - jelentette be szerdán Bojan Kumer tárcavezető.



Rámutatott: az előzetes becslések szerint 4000-7000 olyan háztartás lenne jogosult a programra, amelyek villanyszámlája így 60 százalékkal lesz alacsonyabb.



"Ha 5000 háztartást vonnánk be a rendszerbe, az körülbelül 1,5 millió euróba kerülne. Ez az áramszolgáltatók adománya lesz, tehát az államot nem terheli semmilyen költség" - mondta a miniszter, hozzátéve: az a céljuk, hogy az új intézkedés 14 napon belül hatályba lépjen.



Jelezte: az intézkedést az összes villamosenergia-szolgáltatóval együtt tervezték meg, mert az árvíz sújtotta háztartások a szivattyúk, párátlanítók és más készülékek intenzív használata miatt több áramot fogyasztanak.



Elmondta: nem ez lesz a minisztérium egyetlen intézkedése. A polgári védelemmel közösen gyorsabb vészhelyzeti csoportokat állítottak fel az áram- és villamosenergia-ellátás helyreállítására, és számos más intézkedést is kidolgoznak egy vészhelyzeti törvényhez, amely a leginkább érintett és kiszolgáltatott háztartásoknak nyújt segítséget - magyarázta Kumer.



Szlovéniát a közelmúltban története legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtotta. Robert Golob szlovén kormányfő szerint a heves esők okozta áradások - amelyek az ország területének kétharmadát érintették - milliárdos nagyságrendű károkat okoztak. A természeti katasztrófának hat halálos áldozata is van.