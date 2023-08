Egészségügy

A kannabisz "ellenőrzött legalizálását" javasolja a német kormány

A kannabisz termesztésének és fogyasztásának úgynevezett ellenőrzött legalizálását javasolja a német kormány a törvényhozásnak - jelentette be Karl Lauterbach egészségügyi miniszter szerdán Berlinben.



A kormány ülésén elfogadott törvényjavaslat alapján Németország nem a "liberalizálás és kommercializálás" útjára lép, hanem szigorú szabályok mellett dekriminalizálja a kannabisztermesztést és -fogyasztást, és nagyszabású tájékoztató kampányt indít a kannabisz veszélyeiről - emelte ki a miniszter.



A tervezett új szabályok szerint a kannabisz fogyasztása 18 éven felül lesz legális, de 21 éves korig csak korlátozott mértékben. Felnőttek legfeljebb három tő kendert termeszthetnek, kizárólag saját fogyasztásra. A termesztés másik legális formája a nem üzleti alapon működő, legfeljebb ötszáz fős szövetkezet lesz, amely a tagjait látja el kannabisszal.



A javaslat szerint a kannabisz birtoklása 25 grammig nem büntetendő. A szövetkezetek - úgynevezett kannabiszklubok - egyszerre legfeljebb 25 gramm, havonta összesen 50 gramm kannabiszt értékesíthetnek tagjaiknak. A javaslatot ősszel tárgyalja és még az idén el is fogadhatja a törvényhozás.



Karl Lauterbach kiemelte, hogy az utóbbi években a tiltás ellenére folyamatosan növekedett a fogyasztás, különösen a kiskorúak és a fiatal felnőttek körében, a kannabisszal kapcsolatos bűncselekmények egyre inkább megterhelik az igazságszolgáltatási rendszert, a feketepiacon pedig ismeretlen vagy veszélyes anyagokkal "felütött" termékek terjedtek el. Az új szabályok viszont "fordulópontot jelentenek a sajnos kudarcos kannabiszpolitikában" - tette hozzá.



A több minisztérium együttműködésével kidolgozott rendszer révén Németország fontos lépést tesz a "haladó szellemiségű és a realitások talaján álló drogpolitika" felé, és elkerülheti a korábbi, köztük a hollandiai és az észak-amerikai legalizációs megoldások hibáit, így minden eddigi próbálkozásnál nagyobb eséllyel orvosolhatja a kannabisz termesztésével, értékesítésével és fogyasztásával összefüggő bajokat - húzta alá a miniszter.



A legfőbb cél a feketepiac visszaszorítása, az igazságszolgáltatási rendszer tehermentesítése és a gyermek-, az ifjúság- és az egészségvédelem erősítése. A 18 év alattiaknak továbbra is szigorúan tilos, a 18-21 év közöttieknek pedig korlátozottan legális a kannabisz fogyasztása - tette hozzá Karl Lauterbach, hangsúlyozva, hogy a fiatalkori rendszeres kannabiszfogyasztás súlyos egészségi kockázat, hiszen a kannabisz hatóanyaga - a tetrahydrocannabinol (THC) - anyagcsere-rendellenességeket idézhet elő a fiatal emberek agyában, hozzájárulva pszichés betegségek kialakulásához.



A fogyasztás ugyan szigorú korlátok között szabad lesz, de "ettől még veszélyes marad" - mondta a német egészségügyi miniszter.