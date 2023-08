Németország

Ötéves kisfiú holttestét húzták ki a Dunából, két nappal később halott apját is megtalálták a folyóban

Szombaton egy ötéves kisfiú holttestét húzták ki a Dunából, két nappal később pedig édesapját is holtan találták meg, szintén a Dunában. A férfi ellen körözést adtak ki, amiért rátámadt a gyerek anyjára - írja a Paraméter.



A libériai származású férfinak a megegyezés alapján a láthatóság letelte után vissza kellett volna vinnie az ötéves fiút édesanyjának, de ő egyedül jelent meg. A férfi ezt követően kalapáccsal támadt rá a nőre. A rendőrség közlése szerint az eset során az áldozat a fején, az arcán és a vállán szerzett sérüléseket. A szomszédok közbelépésének köszönhető, hogy nem végzett vele a férfi, aki elmenekült a helyszínről.



A rendőrség körözést adott ki a támadó ellen, illetve a kisfiút is keresni kezdték. A történet viszont szomorú véget ért.



Szombaton holtan találták meg a kisfiút a Duna egyik mellékágában, a boncolás szerint a halálát fulladás okozta. A rendőrség szerint a gyerek testén nem állapítottak meg külső sérüléseket.



Hétfőn a férfi holttestét is megtalálták a folyóban, azt egyelőre nem tudni, hogy az ő halálát pontosan mi okozta.