Franciaország

Az Eiffel-tornyon töltött egy éjszakát két részeg amerikai turista

Két ittas amerikai turista a párizsi Eiffel-tornyon töltötte a vasárnap éjszakát, hétfő reggel, a biztonsági átfésülésen találtak rájuk - számolt be róla a francia főváros hatóságai kedden.



A két amerikai férfi a rendőrségi beszámolók szerint vasárnap este 11 óra előtt szabályosan váltotta meg jegyét a híres látnivalóra, ám a látogatás során behatoltak a látogatók számára lezárt részekre.



A párizsi ügyészség közlése szerint a férfiak "alkoholmámoros állapotuk miatt rekedtek a műemléken". A biztonsági szolgálat emberei hétfő reggel kilenc órakor találtak rá a magasban alvó turistákra.



A rendőrség Párizs 7. kerületi kapitányságára vitte be a két férfit kihallgatásra. Mivel a tornyon nem találtak rongálásra utaló jelet, a történelmi vagy kulturális helyen elkövetett birtokháborításért járó bírságot elengedték - közölte az ügyészség, noha az Eiffel-torony üzemeltető vállalata, a SETE jelezte, hogy még ezen a héten büntetőfeljelentést akar tenni a turisták ellen.



Az incidens miatt kétfőn egy órával később, délelőtt tíz órakor tudták csak megnyitni a tornyot a látogatók részére.



A hétvége egyébként sem volt eseményektől mentes az Eiffel-toronynál: bombariadó miatt szombaton kétszer is ki kellett üríteni a tornyot, bár később kiderült, hogy a riasztások tévesek voltak. A 300 méter magas látványosságot évente 5,8 millió látogató keresi fel.