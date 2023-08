Ukrajnai háború

Nagyszabású orosz támadás érte Ukrajna nyugati részét

Nagyszabású orosz rakétatámadás érte kedd hajnalban Ukrajna nyugati részét, Lemberget (Lviv), és az északnyugati Volhíniai területet (Voliny), a beszámolók szerint ez utóbbi régióban három ember meghalt - közölték helyi tisztviselők.



Egész Ukrajnában légiriadót rendeltek el mintegy két órán keresztül, amely hely idő szerint hajnali 2 óra körül (magyar idő szerint 1 órakor) kezdődött.



Lemberg polgármestere, Andrij Szadovij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról számolt be, hogy egy égő lakóház kiürítésére adtak utasítást.



A lembergi támadás, és az ottani károk teljes mértéke egyelőre nem ismert. Korábban Makszim Kozickij, a terület kormányzója jelentette be, hogy "orosz rakéták csoportjai" tartanak a régió felé.



Az ukrán média arról számolt be, hogy a keddi támadás volt a legnagyobb a régió ellen azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában megtámadta az országot.



Támadás érte a Lembergtől mintegy 150 kilométerre északra fekvő Volhíniai területet is, amely határos Lengyelországgal. A térség székhelyén, Luckban halálos áldozatai voltak a légicsapásoknak.



Jurij Pohuljajko volhíniai kormányzó a Telegramon azt írta, hogy Luckban, egy ipari vállalat telephelyén áldozatokat is követelt a támadás. "Sajnos, a légicsapás következtében halálos áldozatok is vannak. Egyelőre három ember meghalt. Több sebesült kórházban van" - tudatta a politikus.